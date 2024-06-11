وزير الرياضة يؤازر المنتخب الأوليمبي أمام كوت ديفوار إستعدادا لأولمبياد باريس 2024

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مؤازرة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، في مباراته الودية الثانية أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، ضمن استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بحضور السيد ألبرت دول سفير كوت ديفوار بالقاهرة، سانيف بيكتوجو نائب رئيس اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم، جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد بركات واللواء حلمى مشهور وعامر حسين ودينا الرفاعي أعضاء مجلس الإدارة.

المنتخب الأوليمبي ينهي معسكره بالفوز على نظيره كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف ودياً



حقق المنتخب الأوليمبي الفوز على نظيره كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، أحرز أهداف المنتخب اللاعب محمود صابر، كما أحرز اللاعب سانجو ماليك الهدف الوحيد للمنتخب الإيفوارى، في المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد القاهرة فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ضمن المعسكر المغلق الذى بدأه أول يونيو الجاري .



في هذا الشأن، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرصه على مساندة المنتخب الاوليمبي لكرة القدم في استعداداته لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية، مشيراً ان لاعبي المنتخب الاوليمبي أمامهم فرصة كبيرة للمنافسة علي ميدالية اولمبية تحت قيادة المدرب الكبير البرازيلي ميكالي والذي سبق وأن توج بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 2016 عندما كان يتولي قيادة منتخب البرازيل ، ومتمنيا أن يكرر المدرب البرازيلي إنجازه مع منتخبنا الأولمبي.

وأوضح وزير الرياضة، أن المباريات الودية التي يخوضها المنتخب تأتي في إطار الحرص من الجهاز الفني والاتحاد للوقوف على مستوي اللاعبين استعدادا لخوض غمار منافسات دورة الألعاب الأولمبية، مشيرًا "هناك دعم كبير من الدولة المصرية على تذليل كل العقبات لتوفير افضل مناخ للمنتخب الاولمبي وجميع الرياضيين المصريين، للمنافسة على ميدالية أولمبية".



يترأس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفني، وتمكن المنتخب الوطني من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بعد ان حقق المركز الثاني ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي أقيمت في المغرب.

وجاءت مصر في المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية بجانب كل من: "إسبانيا، أوزبكستان، جمهورية الدومينيكان".

حيث يفتتح المنتخب المصري مبارياته امام جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو، يليه مواجهة منتخب أوزبكستان يوم 27 يوليو، ليختتم الفراعنة مواجهاته امام المنتخب الاسباني يوم 30 يوليو.