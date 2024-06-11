أمير جادو مع عمرو دياب وحماقي وعاشور .. لقطات من حياة المؤلف الموسيقى الراحل

رحل الموسيقي أمير جادو، صباح اليوم، بعد رحلة مع المرض، والذي أعلن عنه عبر منشورات سابقة له منذ مطلع العام الجاري.

حياة أمير جادو ومقاومة المرض بالموسيقى

قام الراحل أمير جادو بإجراء عملية خطيرة خلال يناير الماضي واستمرت قرابة الـ 6 ساعات تُعد من الجراحات الاصعب والأكبر في جراحات الجهاز العظمي، تم فيها استئصال جزء من المعدة وثلث البنكرياس والإثنى عشر والمرارة.

واصل بعدها أمير جادو حياته بشكلٍ طبيعي بعدها وسافر إلى السعودية لتنفيذ عدد من مشاريعه الموسيقية هناك وكان آخرها في مايو من خلال تكريمه في مهرجان أفلام السعودية .

الظهور الاخير لـ أمير جادو

رحلة وداع مؤثرة من أصدقاؤه

امتلأت صفحات أصدقاء أمير جادو من الوسط الموسيقي بكلمات التعازي والوداع المؤثرة، التي عبرت عن مدى صدمتهم من رحيله، وهم الموسيقي خالد الكمار والجيتاريست مصطفى أصلان والشاعر أسامة مصطفى.

أمير جادو مع عمرو دياب وحماقي وتامر عاشور

تعاون أمير جادو موسيقيًا مع رموز الغناء العربي، من بينهم “عمرو دياب، محمد حماقي، تامر عاشور، حمادة هلال”، وشارك مع إعادة التوزيع الموسيقي بإعادة صياغة أربع اعمال من الحان الموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب (ماليش أمل - عاشق الروح - وصفولي الصبر - من اغنية دارت الايام - يادي النعيم) مع الموسيقار نادر عباسي

أقيمت صلاة الجنازة على الراحل أمير جادو عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء في جامع السلام بمدينة نصر وتم الدفن في منوف بمحافظة المنوفية ، على أن يقام العزاء غدًا الأربعاء في مسجد القوات المسلحة أمام سيتي ستارز بمدينة نصر في قاعة الفردوس من الساعة 7 والنصف حتى العاشرة والنصف مساءً .