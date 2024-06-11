من القفز بالمظلة إلى برنامج صُنّاع التغيير على تيك توك.. رحلة عبد الله عنان في نشر العلوم

برز اسم عبد الله عنان، المعروف بـ (annanscience)، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لمبادرة "شارع العلوم"، والذي يدير فريقًا من مقدمي العلوم الذين ينتجون محتوى علميًا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، كواحد من أفضل صناع المحتوى المميزين في مجال تبسيط العلوم، الذين يقدمون برامج علمية تلفزيونية ويشرفون على الفعاليات العلمية الكبرى. مما يجعله شخصية مؤثرة في نشر الثقافة العلمية.

يُعرف عبد الله عنان بكونه "رجل العرب للعلم" على منصة تيك توك، حيث يصنع فيديوهات تُبسّط السيناريوهات العلمية المعقّدة ويقدّمها بطريقة يسهل فهمها. ويتميز بطرق تقديم مبتكرة تشمل القفز بالمظلة من الطائرة لشرح علم الطيران، مما يجذب ملايين المتابعين. إذ يمتلك عنان أكثر من 5 ملايين متابع على حسابه على تيك توك، وهو ملتزم بتثقيف جمهوره.

وبسبب جهده المتميز في تقديم محتوى علمي مبسط وجذاب، حصل عنان على جائزة أفضل منشئ محتوى تعليمي لعام 2021 على تيك توك، وقد ظهر مع الإعلامية الشهيرة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة". وقدم خلال الحلقة، شرحًا مبسطًا ومشوقًا لمفهوم علمي معقد، مما نال إعجاب وتفاعل الجمهور بشكل كبير.

ومن خلال نشر الثقافة والعلوم إلى جانب الترفيه، علاوة على تعزيز العمل المجتمعي، استطاعت تيك توك أن تقدم محتوى مميز وتبرز عدد من صناع المحتوى المهمين في هذا المجال، وذلك من خلال برنامج "صُنّاع التغيير على TikTok" الذي أطلقته " أول برنامج عالمي يهدف إلى زيادة تأثير صُنّاع المحتوى اجتماعيًا، حيث يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على المبدعين والمنظمات غير الربحية، الذين يقدمون تغييراً هادفاً في مجتمعاتهم عبر المنصة، ويضم البرنامج 50 من صُنّاع المحتوى ذوي التأثير المجتمعي من جميع أنحاء العالم، لدورهم الحيوي في نشر القيم الإيجابية أو المشاركة في الأعمال الخيرية، لإحداث تغيير جماعي على منصة "تيك توك" وخارجها.

ويوفر برنامج "صُنّاع التغيير على TikTok"، الدعم والموارد اللازمة لصناع المحتوى لمواصلة أعمالهم المؤثرة. حيث أن التزام "تيك توك" بتقديم مساحة آمنة وداعمة يعزز من قدرة هؤلاء المبدعين على نشر رسالتهم وإلهام المزيد من الناس للمشاركة في إحداث التغيير عبر هذا البرنامج، مما يؤكد على دور "تيك توك" ليس فقط كمنصة ترفيهية، ولكن كقوة دافعة للتغيير الاجتماعي الإيجابي.

وتقوم تيك توك بدور مهم كمنصة تعليمية وترفيهية توفر أدوات ومعلومات متنوعة لمساعدة المستخدمين على المشاركة بآرائهم وتجاربهم والوصول إلى جمهورهم بشكل فعال، من خلال بيئة آمنة حيث يمكن للمستخدمين مشاركة آرائهم وأفكارهم ووصفاتهم مع المجتمع بأكمله، وتحرص على تقديم محتوى متنوعًا يلبي احتياجات مختلفة للمستخدمين، مما يتيح للجميع التعلم والإلهام والإبداع.