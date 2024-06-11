بعثة الكونغ فو تغادر إلى روسيا للمشاركة في دورة ألعاب البريكس

غادرت بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو مطار القاهرة متجهة إلى روسيا للمشاركة في دورة ألعاب دول البريكس المقامة في كازان بروسيا خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2024.

ويشارك الاتحاد المصري للووشو كونغ فو في دورة ألعاب البريكس بعشرة لاعبين وهم محمد خالد، يوسف لملوم، أيمن جلال، عمرو قاسم، عادل عمر، شهد حمدي، إسراء رجب، منة الله محمد، رؤى خالد، سارة صلاح.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو العقيد الكيلاني فاروق والعميد سعيد صلاح عبد المقصود، رئيس قطاع البطولة الرياضية بالقوات المسلحة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ومحمد سيف الدين مدير فني ساندا، وإيمان نبيل مدربة ساندا وكابتن رمضان محمد مدرب أساليب، والحكم الدولي مصطفى بهنوس حكم دولي ساندا والحكم الدولي سلمى صلاح حكم دولي أساليب.

ويشارك في دورة ألعاب البريكس 4751 رياضيا ورياضية يمثلون 60 دولة في 27 لعبة رياضية وهم السباحة، رفع الأثقال، المصارعة، كرة الطاولة، الغطس، الكاراتيه، الريشة الطائرة، الفروسية، الووشو كونغ فو ، الشطرنج، الكوراش، الجودو، السامبو، ألعاب القوى، المبارزة، كرة المضرب، الجمباز الفني، الجمباز الإيقاعي، كرة السلة، التجديف، الرقص المائي، ألعاب الإكروبات، الرقص الرياضي، الرقص المائي، المصارعة التقليدية الروسية تتضمن 387 مسابقة تنافسية ستقام على 17 ملعبا ومنشأة رياضية في أنحاء مدينة كازان.