ندوة تثقيفية لمنتخب مصر للكرة الطائرة حول مخاطر المنشطات

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ندوة تثقيفية لمنتخب مصر للكرة الطائرة للرجال، حول مخاطر المنشطات، وكذلك التغذية الرياضية السليمة، ودور علم النفس الرياضي في تطوير أداء اللاعبين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

تأتي الندوة في إطار استراتيجية المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة الدكتور حازم خميس، لتوعية الرياضيين من مخاطر المنشطات، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للطب الرياضي "الإدارة العامة لعلم النفس"، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي "الإدارة العامة لتنمية الكوادر"، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التي تستهدف توعية اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية.

حضر الندوة لاعبو منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال وجهازهم الفني، وإيمان جمعة المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والمختصين في مجال مكافحة المنشطات.

تهدف الندوة التثقيفية إلى زيادة الوعي بمشكلة المنشطات في الرياضة وتوعية اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية بأهمية مكافحة المنشطات وتأثيرها السلبي على الرياضة والصحة العامة للرياضيين، إضافة إلى توفير منبر للمختصين في مجال مكافحة المنشطات لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد.

وقد اشتملت الندوة على ثلاثة موضوعات مهمة، أولها دور التغذية الصحية في حياة اللاعبين قدمتها الدكتورة ريهام صفوت أخصائي وخبير تغذية الرياضيين، والموضوع الثاني حول أهمية وكيفية تفعيل دور علم النفس الرياضي، وموضوع آخر عن مخاطر المنشطات وأهم طرق مكافحتها قدمته إيمان جمعة المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وكريم صلاح مدير إدارة التعليم بالمنظمة.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم و التثقيف والوقاية.