وزير الرياضة يستقبل بعثة المنتخب القومي فور عودتها من غينيا

استقبل الدكتور أشرف صبحي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بعثة المنتخب القومي لكرة القدم والتي وصلت صباح اليوم قادمة من دولة غينيا بيساو بعد انتهاء مواجهتهم في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب وتصدر منتخبنا القومي لمجموعته برصيد ١٠ نقاط.

وأشار وزير الرياضة إلى أننا الآن في مرحلة هامة وهي مرحلة تجميع اكبر قدر من النقاط لحسم الأمر مبكرا والوصول لكأس العالم 2026 ، ونحن الان نتصدر مجموعتنا وبفارق ٤ نقاط عن اقرب منافسينا ، لذا كان من المهم جدا أن ننهي فترة توقف مباريات تصفيات كأس العالم ونحن متصدرين بفارق مطمئن.



وأكد صبحي على ثقته في اللاعبين والجهاز الفني في الحصول علي بطاقة الوصول للمونديال وإسعاد الجماهير المصرية التي دائما ما تساندهم وتقف خلفهم.

في سياق متصل، كان قد شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم وبحضور الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، انطلاق المشروع القومي لصقل وتأهيل مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم Elite National Coaches والذي يقام بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر وبالشراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان وفى ضوء بروتوكول التعاون الثلاثي الذى وقعته الوزارة مع كل من الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأكاديمية رايت تو دريم؛ لصقل كفاءات 22 من مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم وفق أحدث الأسس العملية على مستوى التقنيات والتكتيكات وطرق اللعب والبرامج التدريبية المختلفة .

وشملت فعاليات اليوم الأول من التدريب 4 جلسات مختلفة حاضر فيها عددًا من الأكاديميين والمدربين من جامعة مانشستر متروبوليتان بالمملكة المتحدة، الذين عملوا لفترة طويلة مع نادي مانشستر يونايتد، وذوي خبره طويلة في مجال تدريب كرة القدم والعمل مع اتحاد الكرة البريطاني، مثل الأستاذة الدكتور وارن جريجسون،وارن جريجسون، أستاذ الفسيولوجيا التطبيقية بمعهد الرياضة ومستشار البحث والابتكار، والذي تحدث عن علوم الرياضة في بيئة النخبة، وكذلك محاضرة عن تحليل الأداء حاضر فيها الدكتورة نعومي داتسون، محاضر أول في العلوم التطبيقية الرياضية وتحليل الأداء، ومحاضرتين عن القوة والتكييف حاضر فيهما جيمس بوردو، مدرب حالي ولاعب محترف سابق.

والتقى وزير الرياضة قبل انطلاق المشروع وبدء جلسات التدريب بمجموعة من الأجانب مديري المشروع وتبادل النقاش معهم حول المشروع.

واشار الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة إلى أن مجموعة العمل التدريبية بانها تعمل مع العديد من المؤسسات الكروية الكبيرة مثل الاتحاد الأوربي لكرة القدم والعديد من كبري أندية العالم وبالأخص الأندية الاوربية والإنجليزية ومنها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال. بالإضافة لعمل البعض منهم مع الاتحاد الأوربي لكرة القدم.