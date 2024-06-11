وزير الشباب والرياضة يتابع المستجدات الخاصة بمشروع "إيجي تراك"

التقي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بمجموعة العمل الخاصة بمشروع "إيجي تراك" والذي يهدف الي توفير عربات متنقلة لتقديم وجبات غذائية بمختلف محافظات الجمهورية.

واعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان مبادرة ايجي تراك تتميز بمميزات كثيرة وذلك بدعم وتعاون مع وزارة التنمية المحلية وسوف نقوم بالتعاون مع وزارات اخري يتم الإعلان عنها تباعا .

وأشار صبحي انه يتم اختيار افضل الأماكن بالميادين العامة بالمحافظات لتكون أماكن عربات الطعام المتنقلة ، وذلك بهدف انتشارها علي نطاق واسع بين المواطنين والشباب.



وأضاف : " صبحي " انه بالفعل ومن خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية تم توفير "904 "موقع بالفعل متوفرين في عدد" ٢٥ "محافظة من محافظات الجمهورية ، وأنه جاري العمل علي قدمً وساق ليخرج المشروع بأفضل ما يكون لأبنائنا من الشباب المصري .





