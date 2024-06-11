"إطلاق الدفعة الثالثة من مبادرة 'دراجتك.. صحتك' "

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للدراجات

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للدراجات، تستعد وزارة الشباب والرياضة لإطلاق الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة لمبادرتها الناجحة "دراجتك.. صحتك". تهدف هذه المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيعهم على استخدام الدراجات في حياتهم اليومية من خلال توفير الدراجات بأسعار مدعمة وتسهيلات في السداد.

ومن المقرر أن يُطلق الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رابط التسجيل والدفع للمواطنين الراغبين في الحصول على الدراجات المتاحة ضمن المبادرة، وذلك يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024م. سيتم نشر الرابط في تمام الساعة الخامسة مساءً على صفحة "بوابة مصر للشباب والرياضة" على فيسبوك.

يحتوي رابط التسجيل والدفع على جميع تفاصيل المبادرة، بما في ذلك سعر ونوع الدراجات المتوفرة، وإجراءات وفترات التقسيط، وموعد بدء تسليم الدراجات للمواطنين المسجلين. تهدف هذه الخطوة إلى توفير فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من الدراجات بأسعار مدعمة، وتحفيزهم على اعتماد وسيلة مرور صحية ومستدامة.

تعكس مبادرة "دراجتك.. صحتك" التزام الحكومة بتعزيز ثقافة الرياضة والحفاظ على الصحة واللياقة البدنية بين المواطنين. ومن المتوقع أن يحظى هذا الإعلان بترحيب كبير من الجمهور، حيث سيتاح لهم فرصة الحصول على دراجة بأسعار ميسرة وبتسهيلات في السداد، مما يعزز الوعي الصحي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.