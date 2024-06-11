إجمالي تمويلاتها 2.5 مليون دولار.. i’SUPPLY تغلق جولة تمويلية من فئة ما قبل السلسلة A

نجحت منصة i’SUPPLY الرقمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا توزيع الأدوية، والمعروفة بنقلتها النوعية في مصر من خلال دعمها للصيدليات وشركات التوزيع المتوسطة والصغيرة، في جمع جولة تمويلية من فئة ما قبل السلسلة "أ" من قبل عدة صناديق استثمار، منها، Disruptech Ventures ،Egypt Ventures ، OneStop Capital ، Axian Investment CVC وآخرين وبذلك تصل إجمالي التمويلات التي حصلت عليها المنصة منذ انطلاق أعمالها في عام 2022 إلى قرابة 2.5 مليون دولار.

اتسمت i’SUPPLY بالريادة في مجال تكنولوجيا توزيع الأدوية، حيث نجحت في تحقيق حجم معاملات مُقدر سنويًا بقيمة مليار جنيه مصري وفي إصدار أكثر من مليون أمر شراء سنوياً. شبكتها المتكاملة تضم أكثر من 10,000 صيدلية، وتتعاون مع أكثر من 200 شركة توزيع، تقدم أكثر من 10 آلاف منتج. الجدير بالذكر ايضا ان الشركة حققت نمواً في المعاملات والإيرادات بمقدار خمسة أضعاف في الفترة من بداية عام 2024 وحتى نهاية شهر مايو، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

أشار إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة i’SUPPLY، إلى أن الجولة التمويلية ستدعم خطتنا التوسعية وتعزيز فرص تمويل الصيدليات الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ. وأضاف، أن الشركة ستسعى خلال العام الحالي للحصول على رخصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، يأتي ذلك توافقا مع رؤية الشركة لاحتياج السوق المتزايد للتمويلات لسد عجز رأس مال الصيدليات و شركات التوزيع الصغيرة والمتوسطة بسبب زيادة الأسعار.

قال عبد الرحمن منصور، المدير التنفيذي في Egypt Ventures، "نحن متحمسون للشراكة مع i'SUPPLY ودعم خططها التوسعية المستقبلية. نحن واثقون من أن منصة i'SUPPLY المبتكرة والرقمية بالكامل ستستمر في التأثير بشكل كبير وتطوير الصناعة، من خلال تعزيز الكفاءة وسد الثغرات عبر سلسلة توريد الأدوية بالكامل. لقد أثبت الفريق أنه يتمتع بقدرات استراتيجية عالية ونحن نؤمن بأن هذا سيكون مفتاح نجاح i'SUPPLY."

كمستثمر عائد، يؤكد مالك سلطان، المؤسس المشارك في DisrupTech Ventures، على إيمان الصندوق في مهمة i'SUPPLY قائلاً: "نحن فخورون بمواصلة دعمنا لـ i'SUPPLY، لأننا نؤمن بمهمتهم والأثر الإيجابي الذي أحدثوه في تحسين العلاقة بين الصيدليات والموزعين. ونري ان تمويل الصيدليات عرضًا ضروريًا وملحًا في السوق المصرية، وندعم جهودهم للحصول على الرخصة من الهيئة المصرية للرقابة المالية واثقون من أن i'SUPPLY ستستمر في تحويل الصناعة وتحقيق تغيير معنوي في نظام الرعاية الصحية."

وحققت i'SUPPLY الربحية في اقل من ١٨ شهرا منذ انطلاق اعمالها في عام 2022، حيث تُعتبر الأرباح مؤشرًا على كفاءتها التشغيلية المستدامة وإدارة رأس المال بكفاءة. وستعزز حصول الشركة على رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية قدرات الشركة في استخدام اجدد جولة تمويلة في خططها للتوسع وتعزيز قدراتها في تمويل الصيدليات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى تقديم أحدث التقنيات وأكثرها تقدمًا لجميع الجهات الفاعلة في سلسلة امداد الأدوية من مصنعين، موزعين، صيدليات ومستشفيات خاصة وحكومية، بالإضافة لتوسيع خدمات التكنولوجيا المالية.