إلكترولكس تشارك في احتفالات اليوم الوطني السويدي

قامت المجموعة السويدية إلكترولكس جروب مصر الرائدة عالميًا في إنتاج وتصنيع الأجهزة الكهربائية، بمشاركتها السنوية في الاحتفال باليوم الوطني السويدي في سفارة السويد بمصر.

جاءت مشاركة إلكترولكس جروب مصر في احتفالات اليوم الوطني السويدي في إطار حرص المجموعة على تعزيز العلاقات السويدية المصرية، حيث يُقام هذا الحدث الكبير كل عام في مقر السفير السويدي بالقاهرة، ويجمع نخبة متميزة من الضيوف من جنسيات مصرية وسويدية وغيرها من الجنسيات، بما في ذلك الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين والشخصيات المؤثرة، بالإضافة إلى الشباب والعلماء وأعضاء المجتمع المدني والإعلاميين والصحفيين.

تم تنظيم الاحتفال تحت شعار "احتفالاً بمرور 50 عامًا على ABBA" - الفرقة السويدية الشهيرة التي تشكلت في ستوكهولم عام 1972، وجمعت عشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعبر عن قوة الموسيقى في تعزيز الروابط الثقافية بين السويد ومصر، ويعكس العلاقات التاريخية والترابط بين البلدين.

يعزز حضور شركة إلكترولكس جروب مصر في احتفال اليوم الوطني السويدي، تلك المكانة المرموقة التي تحتلها مجموعة إلكترولكس كإحدى أكبر الشركات السويدية العاملة في مصر ومساهمتها الفعالة في دعم الاقتصاد، حيث توفر هذه المشاركة فرصة قيمة لتبادل المعرفة والخبرات وإمكانية التعاون عبر مختلف الصناعات، كما يُمكّن هذا الحدث شركة إلكترولكس من عرض خبراتها في السوق، وتسليط الضوء على الابتكارات السويدية أمام الحضور وتعزيز العلاقات والشراكات التي يمكن أن تقود إلى النمو والنجاح المتبادل.

أعرب ميسم الحناوي، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس جروب مصر، عن سعادته بالمشاركة في احتفالات يوم السويد الوطني هذا العام وقال: "هذه الفعالية تمثل فرصة رائعة للشركات السويدية في مصر لتعزيز حضورها ونشر المعلومات حول مشروعاتها ومبادراتها ومنتجاتها، بما يساهم في توضيح دور الشركات السويدية في دعم الإقتصاد المصري و ذلك من خلال الاستثمار و توفير فرص عمل عديدة و التصدير للشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا".

وأضاف: "مشاركتنا في هذه الاحتفالات، تتيح لنا الفرصة للتفاعل مع مختلف فئات المجتمع المصري الذين لديهم اهتمام كبير بالمنتجات السويدية، بما في ذلك صنَّاع القرار، ورجال الأعمال، والمهنيين في والإعلاميين والشباب كما أنها تُظهر التزامنا بالثقافة السويدية."