الثلاثاء 11 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ليلة مع العود بصالون الأوبرا.. غدا

بوابة الوفد الإلكترونية

ضمن فعاليات الثقافة المصرية تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد صالون الاوبرا الثقافى بعنوان "العود بين مصاحبة الغناء والموسيقى الآلية"  بمشاركة عازف العود ماريو سعيد و يحاوره الشاعر أشرف توفيق .. يتخلل الصالون عزف لمقطوعات موسيقية تقدمها  فرقة صول وذلك في السابعة مساء الأربعاء ١٢ يونيو على المسرح الصغير .


تجدر الإشارة إلى أن الفنان ماريو سعيد، عازف عود ومؤلف موسيقي، تخرج في بيت العود العربي وبدأ عمله فيه كمدرس، أسس فرقته الموسيقية وقدم معها ومنفردا العديد من الحفلات الموسيقية في أماكن مختلفة...ومن المعروف ان أشرف توفيق كاتب وشاعر وسيناريست، ولد فى 6 يناير 1981 فى مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وحاصل على ليسانس اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة المنصورة، أصدر العديد من الكتب والدواوين الشعرية: "مرسال لحبيبتى"، "مبسوطة يا مصر؟"، "لعل وعسى"، "م القلب"، "إلى القاهرة" وغيرها.

مواد متعلقة

ليلة كلاسيكية مع أغاني فايزة أحمد والموسيقى بأوبرا الإسكندرية

عرض ثان بسينما زاوية لفيلم جحر الفئران لمحمد السمان

مقطوعات موسيقية مع فرقة صول بصالون الأوبرا

مهرجان موازين 2024|ليلة إضافية لمحبي أم كلثوم بالـ "هولوجرام"

إلغاء حفل تامر عاشور وأحمد سعد في الإمارات

حفلات صيف الكويت 2024| ليلة إضافية لـ عبير نعمة

هيثم شاكر| مشاهدات أغنية "يوم ماتفارق" خلال 24 ساعة على "يوتيوب"

مهرجان ألف للموسيقى العربية الحديثة| موعد ومكان حفل راغب علامة
الجريدة الورقية