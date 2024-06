تحديث Xbox لا يتنافس مع التسريبات

عرضت Microsoft ثلاثة نماذج جديدة من Xbox أمس في Summer Game Fest 2024، ولكن ربما تفاجأ أي شخص يتابع كتلة التسريبات العام الماضي بمدى التغيير الطفيف في تحديث منتصف الدورة هذا.

في حالة عدم متابعة تجربة FTC-Microsoft العام الماضي، فقد سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة لشركة Microsoft، وانتهت باستحواذ الشركة على Activision Blizzard. الشيء الوحيد الذي لم يسير على ما يرام هو التنقيح. يوجد بين ملفات المحكمة مجموعة من الوثائق الداخلية، بما في ذلك وثيقة حول مستقبل Xbox - أو على الأقل مستقبل محتمل واحد، تدرسه Microsoft في مايو 2022.

أخبر رئيس Xbox، فيل سبنسر، لجنة التجارة الفيدرالية في أكتوبر 2022 أن وثيقة خارطة الطريق إلى 2030 كانت "عرضًا تقديميًا من مؤسسة أجهزتنا إلى فريق قيادة الألعاب"، وقال إنه لا يتفق مع بعض توقعاتها. أوضحت مجموعة الشرائح خطة الفريق لتحديث وحدة التحكم في منتصف الدورة، والتي تحمل الاسم الرمزي Fairhaven، ووحدة التحكم من الجيل التالي. في الأساس، يتكون العرض التقديمي من بعض الأشياء التي كانت تحدث بالتأكيد وأخرى تحتاج إلى تمويل لتصبح حقيقة.

دعونا نلقي نظرة على ما تم (غير) المعلن عنه:

من الناحية التاريخية، كان من المقرر أن يكون شهر مايو 2024 هو الشهر الأول لـSebile، وهو الاسم الرمزي لوحدة التحكم الجديدة تمامًا. سيتم شحن Sebile بتقنية لاسلكية جديدة، والتي أشارت إليها الوثيقة باسم "Xbox Wireless 2". والأكثر إثارة للاعبين، أنها ستحتوي أيضًا على تقنيات لمسية متقدمة مثل وحدات تحكم Switch وPS5، واتصال سحابي مباشر يشبه Stadia لتقليل الإدخال الكمون على Xbox Cloud Gaming.



بعد ذلك، فإن عرض Xbox الكبير لصيف 24 (والذي حدث بالأمس في العالم الحقيقي) سيجلب زوجًا من وحدات تحكم Xbox الجديدة. أولاً، إعادة تصميم Xbox Series X الأسطواني الذي يحمل الاسم الرمزي Brooklin، والذي تم تعيينه ليكون جهازًا رقميًا بالكامل بقيمة 500 دولار وسعة 2 تيرابايت مع WiFi 6E وBluetooth 5.2 ووحدة تحكم Sebile. ثانيًا، Ellewood، تحديث Series S بقيمة 300 دولار مع سعة تخزين 1 تيرابايت، مع نفس الاتصال اللاسلكي المحسن ووحدة التحكم Sebile، ولكن بدون إعادة تصميم كبيرة.



أشارت الوثيقة إلى أن جميع هذه الأجهزة الثلاثة تم "تمويلها" ولكنها أعطت أيضًا احتمالين: أحدهما من شأنه أن "يحد من استثمار Fairhaven" والآخر من شأنه أن يقدم "رؤية Fairhaven الكاملة". الأول من شأنه أن يقلل من ميزات وحدة التحكم الجديدة والاتصالات السحابية، ولكن من المفترض أن يتضمن تصميمًا صناعيًا جديدًا.



ننتقل سريعًا إلى Summer Game Fest 2024، حيث يبدو أننا لم نحصل على أي من هذه العقود الآجلة. لقد توقعنا بالفعل أنه لن يتم تحديث السلسلة S، نظرًا لأن Microsoft كانت تبيع نسخة بقيمة 350 دولارًا بسعة 1 تيرابايت منذ الخريف الماضي. لكن رؤية مايكروسوفت للسلسلة X كانت غير واضحة، وما انتهى بنا الأمر إليه كان زوجًا غريبًا جدًا من التكوينات: وحدة تحكم رقمية بالكامل من السلسلة X بسعة 1 تيرابايت بسعر 450 دولارًا وإصدار خاص من السلسلة X بسعة 2 تيرابايت مع محرك أقراص، بسعر 600 دولار. . إذا كان هناك اتصال لاسلكي محسّن، فلم تذكره Microsoft، ولم نسمع حاليًا شيئًا عن Sebile؛ تم الإعلان عن وحدات التحكم الجديدة باستخدام وحدات تحكم Xbox القياسية.



إذا تم أخذها بمفردها، فهي تحديثات جيدة. لكن مايكروسوفت كانت في موقف لا تحسد عليه لمنافسة سوني ونينتندو فحسب، بل نفسها أيضًا، في شكل تلك الخطط المسربة.



تعتبر وحدة التحكم الرقمية بالكامل بسعة 1 تيرابايت بقيمة 450 دولارًا والإصدار الخاص بسعة 2 تيرابايت بقيمة 600 دولار أمرًا مخيبًا للآمال مقارنةً بـ Brooklin، وحدة التحكم الرقمية بالكامل بسعة 2 تيرابايت بقيمة 500 دولار مع وحدة تحكم جديدة لامعة كان السطح المسرب يروج لها. تعد وحدة التحكم التي تبلغ قيمتها 450 دولارًا بمثابة زيادة في السعر تقريبًا، نظرًا لأن Microsoft وتجار التجزئة الخارجيين يبيعون بانتظام 1 تيرابايت Series X الأصلي بهذا السعر. (تجدر الإشارة إلى أن شركة Sony قامت بالفعل بزيادة سعر جهاز PlayStation 5، حيث يبلغ سعر الطراز بدون أقراص 450 دولارًا مقابل 400 دولار كانت تكلفتها عند الإطلاق.) إن جهاز 1TB Series S الذي تبلغ قيمته 350 دولارًا هو في الأساس نفس وحدة التحكم التي حصلنا عليها في الخريف الماضي، ولكن وهذا أيضًا يمثل قيمة سيئة مقارنة بالتحديث المسرب بقيمة 300 دولار.

تتغير الخطط، وخاصة الخطط المؤرخة في مايو 2022. ولكن كيف يمكن للتغيير أن يعطي فكرة عن كيفية تفكير Microsoft بشأن Xbox في الوقت الحالي. بالعودة إلى عام 2022، كانت مبيعات السلسلة X وS تواكب إلى حد كبير مبيعات Xbox One. لم يعد هذا هو الحال. تشير التقديرات إلى أن العدد الإجمالي لوحدات تحكم Xbox Series المباعة منذ إطلاقها في نوفمبر 2020 يتراوح بين 28 و29 مليونًا. حتى في الولايات المتحدة – أقوى سوق لشركة Microsoft على الإطلاق – يقول محللو التجزئة Circana إن وحدات تحكم Xbox Series تتخلف عن Xbox One بنسبة 13 بالمائة.



تنبأت إحدى الشرائح المهمة بشكل خاص في وثيقة مايو 2022 بإمكانية بيع ما بين 25 إلى 29 مليونًا من وحدات التحكم في منتصف الدورة خلال ثلاث سنوات. اعتبارًا من اليوم، سيعني ذلك مضاعفة مبيعات المنصة مدى الحياة. في ذلك الوقت، ربما لم يكن فريق الأجهزة في Microsoft يتوقع أن تكون المبيعات سيئة كما هي حاليًا. أنهت Microsoft الجيل الأخير من وحدات التحكم ببيع حوالي 58 مليون وحدة تحكم Xbox One، وهو ما يمثل انخفاضًا ملحوظًا عن 85 مليون وحدة Xbox 360 التي تم نقلها.

ستعتمد الشريحة التي تقترح حجم المبيعات على مقدار الاستثمار الذي تقوم به Microsoft في تحديث Xbox في منتصف الجيل.



لا تتحدث Microsoft عن أرقام مبيعات وحدات التحكم ما لم يكن لديها شيء إيجابي لتقوله، لكن تحليل الطرف الثالث يشير إلى أن الأسبوع النموذجي لأجهزة Xbox في عام 2024 يتضمن نقل 60 إلى 80 ألف وحدة تحكم، مع مضاعفة Nintendo هذا الرقم وغالبًا ما تضاعفه Sony ثلاث مرات. بكلمات واضحة: يتخلف Xbox أكثر فأكثر كل أسبوع. من غير المرجح أن نعرف ما هي توقعات مايكروسوفت لوحدات التحكم المحدثة، لكنها على الأرجح ليست 25-29 مليونًا.

الشيء الصعب بالنسبة لفريق Xbox هو أن Sony وNintendo تسيران على طريقهما الخاص على نطاق واسع وتقومان بعمل جيد في ذلك. باعت شركة Sony 58 مليون جهاز PlayStation 5 وتستعد لإطلاق نسخة احترافية ستكون أقوى بكثير من Xbox Series X. كما أنها منفتحة أيضًا على النشر على الكمبيوتر الشخصي وأعلنت للتو عن لعبة ستأتي إلى Nintendo Switch. لقد باعت Nintendo أكثر من 140 مليون جهاز Switch، وتتفوق مبيعاتها بانتظام على Xbox، كما أعلنت مسبقًا عن وحدة تحكم تكميلية من المفترض أن تكون قادرة على التعامل مع ألعاب الجيل الحالي (بما في ذلك Call of Duty!) مع تخفيضات أقل. وفي الوقت نفسه، تكافح Microsoft لبيع وحدات التحكم الحالية الخاصة بها، وتتعثر في خطتها لزيادة اشتراكات Game Pass ويبدو أنها سحقت حلم فريق الأجهزة الخاص بها بتحديث جريء في منتصف الدورة.

الشيء الوحيد الذي تمتلكه هو أن مطوري الألعاب يصنعون الألعاب. وبعيدًا عن وحدات SKU الجديدة المخيبة للآمال، كان مهرجان الألعاب الصيفي الكبير من Microsoft بمثابة تذكير بحجم الصناعة التي تمتلكها الآن، وعدد الألعاب التي تمتلكها حاليًا قيد التطوير. لقد حصلنا على تحديثات بشأن Fable وPerfect Dark ومستقبل Gears of War. لقد حصلنا على Call of Duty جديدة وDoom جديدة. لا يزال هناك عدد لا يحصى من المطورين تحت جناحها الذين ليس لديهم مشروع "معلن عنه"، وألعاب كبيرة تم الإعلان عنها مسبقًا ولم تظهر، مثل Marvel's Blade من Arkane Lyon، وThe Outer Worlds 2 من Obsidian، وEverwild من Rare و التطوير التنظيمي لهيديو كوجيما. لدى استوديوهات ألعاب Microsoft الكثير مما تقدمه لها، ولكن مع وصول جميع عناوينها إلى أجهزة الكمبيوتر (والعديد منها إلى PlayStation وSwitch)، قد لا تتحول الألعاب الرائعة إلى مبيعات كبيرة على وحدات التحكم.

تحدث فيل سبنسر عن تسريبات العام الماضي عدة مرات. لقد لجأ على الفور تقريبًا إلى موقع تويتر ليقول إن "الكثير قد تغير" - وهو ما كان صحيحًا بشكل واضح، رغم أنه ربما ليس للأفضل. بشكل منفصل، أخبر المحكمة شيئًا غريبًا جدًا حول احتمال مغادرة Microsoft لأعمال الألعاب إذا لم تحصل Game Pass على مزيج أفضل من اللاعبين بحلول عام 2026 أو 2027. وقد بدأ نمو Game Pass، اعتبارًا من فبراير من هذا العام، يتضاءل بشكل خطير.

لا أعتقد للحظة أن مايكروسوفت ستنفق الجزء الأكبر من 100 مليار دولار على المطورين للخروج من الألعاب، لكنني أعتقد بصدق أن أعمالها في مجال وحدات التحكم تعتمد على دعم الحياة، وأنها لا تحتاج إلى أجهزة جديدة لامعة لإنتاج الكثير من المال على الألعاب. من الواضح أن فريق قيادة الألعاب الذي تم طرحه على Sebile وEllewood وBrooklin في مايو 2022 يوافق على ذلك.