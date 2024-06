Empire of the Ants تتيح استكشاف حياة حشرة واقعية

Empire of the Ants، هي لعبة إستراتيجية في الوقت الفعلي تحتوي على حشرات ومخلوقات أخرى ذات صور واقعية مبهرة، تصل في 7 نوفمبر. على الرغم من أن اللعبة لا تبدو وكأنها نسخة جديدة تمامًا، إلا أنها تأتي من نفس الناشر (وتستمد من نفس المصدر) المواد) باعتبارها لعبة 2000 RTS التي تحمل الاسم نفسه. سيكون الإصدار الجديد متاحًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS5 وXbox Series X/S.

يصف الناشر Microids والمطور Tower Five لعبة Empire of the Ants الجديدة بأنها "لعبة إستراتيجية ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي مع صعوبة تدريجية." تجري أحداث اللعبة في غابة Fontainebleau، حيث ستلعب دور 103,683e، "النملة المصممة في مهمة لحماية مستعمرتها". ستقوم بجمع الموارد وتأمين البؤر الاستيطانية وتحصين جيوشك وتنفيذ خطط الملكة.

تم تصميم اللعبة باستخدام Unreal Engine 5 وستكون بها صعوبة قابلة للتطوير. يحتوي عنوان RTS على قصة سردية، وسوف تتكيف طريقة اللعب مع المواسم المختلفة ودورات الليل والنهار.



وجاء في البيان الصحفي للعبة: "مع Empire of the Ants، كل قرار حاسم، وكل خطوة استراتيجية، وكل غزو يعكس مهارتك في استكشاف عالم تتمتع فيه أصغر الكائنات بقوة هائلة". "ستكون الإستراتيجية والاستكشاف والمعارك وحتى التحالفات مع الحياة البرية المحلية ضرورية للخروج منتصراً من التحديات التي لا تعد ولا تحصى التي تنتظر اللاعبين."

مثل سابقتها Y2K، نسخة 2024 من Empire of the Ants مبنية على رواية عام 1991 التي تحمل نفس الاسم (في ترجمتها الإنجليزية) للمؤلف الفرنسي برنارد ويربر. (Le Fourmis هو عنوانه باللغة الفرنسية الأصلية للمؤلف.) الكتاب، وهو الأول في ثلاثية، يتبع مجتمع النمل وعالم موازٍ من البشر في أوائل القرن الحادي والعشرين في باريس، ويغطي موضوعات التواصل والتعاون والأثر البيئي والتغير المناخي. الهرمية الاجتماعية.

يمكنك الاطلاع على المقطع الدعائي أدناه قبل تاريخ إصدار اللعبة في 7 نوفمبر. يمكنك الآن إضافة اللعبة إلى قائمة الرغبات على Steam وGOG وEpic وPlayStation Store.