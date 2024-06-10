WWDC 2024.. كيفية مشاهدة حدث Apple على iOS 18 وAI

أصبحت الكلمة الرئيسية لمؤتمر مطوري Apple العالمي (WWDC) وشيكة. تبدأ الاحتفالات في وقت لاحق اليوم – الاثنين 10 يونيو الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي. العنوان الرئيسي متاح للجمهور ويمكنك مشاهدته عبر موقع الحدث الخاص بشركة Apple أو على قناة الشركة على YouTube. وإذا كنت لا تريد النقر بعيدًا، فسيتم تضمين الخلاصة الأخيرة أدناه مباشرة.



هذا هو مؤتمر WWDC، لذا سيكون حدثًا يركز على البرمجيات. نتوقع أن Apple ستعرض التحديثات عبر مجموعتها الكاملة من أنظمة التشغيل، بما في ذلك iOS 18 وiPadOS 18، بالإضافة إلى watchOS وmacOS وحتى VisionOS، وهو نظام التشغيل وراء سماعة الرأس Vision Pro.

لكن الأخبار الكبيرة متوقعة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يتعين على شركة آبل رفع مستوى ألعابها للتنافس مع أمثال مايكروسوفت وجوجل. ولتحقيق هذه الغاية، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، من المتوقع أن تقضي شركة Apple ما يقرب من نصف وقت تشغيل الكلمة الرئيسية في الترويج لمجموعة من مبادرات الذكاء الاصطناعي الجديدة، والتي من المتوقع أن يتم تشغيل بعضها من خلال شراكة جديدة مع OpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT. إذا كان جورمان على حق، وهو عادة ما يكون كذلك، فسنرى سيري يحصل على بعض ترقيات الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها، بما في ذلك القدرة على إصدار أوامر داخل تطبيقات محددة.

أما بالنسبة لتحديثات البرامج، فيبدو أن iOS 18 سيجلب أخيرًا دعم RCS إلى الرسائل. يوفر بروتوكول المراسلة هذا تشفيرًا شاملاً ومشاركة أفضل للوسائط. سيؤدي أيضًا إلى تحسين توافق الرسائل النصية مع أجهزة Android. تشير الشائعات إلى أن Apple Music قد تحصل على أداة تعمل بنظام OpenAI والتي تنشئ قوائم التشغيل تلقائيًا وقد تحصل Notes على خيار التسجيل الصوتي. ومن المتوقع أن تحصل التطبيقات الأخرى مثل Mail وFitness وHealth على ميزات جديدة أيضًا. (مرة أخرى، شاهد تلك المعاينة الأخيرة من مارك جورمان من بلومبرج، وهي مليئة بالتفاصيل.



هناك أيضًا تلك الكلمات المحيرة دائمًا مثل "شيء آخر فقط". في العام الماضي، استخدمت الشركة مؤتمر WWDC لكشف النقاب رسميًا عن Vision Pro. لن تقدم شركة Apple فئة جديدة من الأجهزة هذا العام، حيث كان AVP هو الأول لها منذ Apple Watch، ولكن يجب أن يكون هناك إعلان عن توفر Vision Pro عالميًا وبعض الميزات المحدثة.

على الرغم من الكشف عن Vision Pro العام الماضي، إلا أننا لا نتوقع الكثير من أخبار الأجهزة. من الممكن أن نحصل على جهاز بث جديد لـ Apple TV، وإذا كنا محظوظين، سنحصل على تحديث AirPods Max باستخدام USB-C. لا تأمل في ظهور أجهزة لوحية أو أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة، حيث أصدرت شركة Apple مؤخرًا كلاً من أجهزة iPad وMacBooks - على الرغم من أن شركة Apple قد تتخلى عن شريحة M4 التي تم إصدارها للتو في جهاز MacBook Pro. لقد تأخر تحديث كل من Mac mini وMac Studio أيضًا. لكن من الممكن ألا نحصل على أي مما سبق. لن يكون هناك أجهزة iPhone جديدة حتى سبتمبر، وينطبق الشيء نفسه على Apple Watch.