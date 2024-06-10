طرح تذاكر البطولات العالمية ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

مع استمرار استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر عالميًا الذي سيجمع أبرز فرق ولاعبي الرياضات الإلكترونية في العالم في "بوليفارد رياض سيتي"، تم طرح الحزمة الثانية من التذاكر المخصّصة لمجموعة جديدة من البطولات العالمية.

وستتوفّر الحزمة الجديدة من التذاكر على منصّة ويبوك.كوم عبر الرابط Esports World Cup | webook.com لتتيح لعشّاق الرياضات الإلكترونية مشاهدة بطولات ونهائيات ألعاب شهيرة، وهي: "ببجي موبايل" – PUBG Mobile، و"أوفرواتش 2"– Overwatch 2، و"توم كلانسيز رينبو 6 سيج" – Tom Clancy’s Rainbow Six Siege، و"أونر أوف كينجز" – Honor of Kings، و"آبيكس ليجندز" – Apex Legends، و"ستريت فايتر 6" – Street Fighter 6، و"فورتنايت" – Fortnite، وبطولة السيدات الخاصة بلعبة "موبايل ليجندز: بانج بانج" - Mobile Legends: Bang Bang.

وكانت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية قد أطلقت الحزمة الأولى من التذاكر خلال الأسبوع الماضي، وسيتم طرح الحزمة الثالثة والأخيرة للبطولات الأخرى يوم الخميس 13 يونيو الجاري. وستقدّم تذاكر الحزمة الجديدة خصومات خاصة للزوّار الذين يشترون تذاكرهم باكرًا.

وتتنوّع فئات التذاكر لتناسب احتياجات جميع زوّار الحدث ومحبّي الألعاب والرياضات الإلكترونية الذين يتطلّعون لمشاهدة فرقهم المفضّلة ومنافسات الألعاب التي يحبونها، والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة. وتشتمل فئات التذاكر على التذاكر المنفردة لإحدى الصالات والبطولات وأخرى مخصّصة فقط للنهائيات وأخرى يومية تشمل جميع الصالات، وغيرها من الفئات التي سيتم الكشف عنها لاحقًا.

ويحتضن كأس العالم للرياضات الإلكترونية مجتمع الألعاب العالمي في حدث استثنائي يقام في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس في "بوليفارد رياض سيتي" و "أريناSEF " (SEF ARENA). ولأوّل مرة في تاريخ الرياضات الإلكترونية ستقدّم هذه البطولة المنتظرة نظام التجميع النقطي عبر الألعاب المختلفة أو ما يعرف بنظام "كروس جيمينج" Cross gaming، وسيشارك في الحدث أكثر من 2500 لاعب ولاعبة يمثلون نخبة الفرق والمنظمات الدولية، للتنافس عبر 20 بطولة في 19 لعبة والحصول على واحدة من مجموع جوائز مالية هي الأغلى في تاريخ قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية بإجمالي يتجاوز 60 مليون دولار