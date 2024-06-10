اختتام حدث استعراض أحدث ألعاب Xbox

يتميّز حدث استعراض أحدث ألعاب Xbox، بالعودة إلى العناوين المحببة مثل Gears of War: E-Day و Doom: The Dark Ages، كما ألقى نظرة جديدة على Call of Duty: Black Ops 6، و Indiana Jones and the Great Circle ، و Perfect Dark ، و State of Decay 3 ، و South of Midnight ، و Avowed ، وكشف عن Starfield: Shattered Space، وغيرها الكثير. كما كشف الحدث أيضًا عن تاريخ إصدار The War Inside، وهي النسخة القادمة من World of Warcraft.

سلّط العرض الأول الضوء على ألعاب من مجموعة استوديوهاتنا عبر Activision و Blizzard و Bethesda و Xbox Game Studios - بالإضافة إلى شركائنا الخارجيين – واستمتع اللاعبون بالعروض الأولى والتحديثات الجديدة لعشرات الألعاب، والتي سيكون العديد منها متاحا عبر خدمة Game Pass.

ومن مجموعة شركائنا ، تم استعراض – وللمرة الأولى عالميًا – طريقة لعب Assassin’s Creed Shadows ، كما تم التعريف بأعضاء مجموعتك المستقبليين في اللعبة التي طال انتظارها Dragon Age: The Veilguard، بالإضافة إلى الظهور الأول والتحديثات من الألعاب المتميّزة القادمة مثل Mixtape و Winter Burrow و Expedition 33 وغيرها الكثير.

وحصل اللاعبون والمشاهدون أيضا على تقديم لطريقة لعب Call of Duty: Black Ops 6 الجديدة كليًا.

كشفنا أيضًا عن ثلاثة خيارات جديدة لوحدة تحكم Xbox Series X|S تنضم إلى مجموعتنا الحالية في موسم العطلات هذا في أسواق مختارة. وسنقوم بإعلامكم عن هذه الأسواق وأسعار التجزئة التقديرية (ERP) عندما نرسل لكم تفاصيل الطلب المسبق في الأشهر المقبلة.

لمزيد من المعلومات حول كل ما تم الكشف عنه في حدث استعراض أحدث ألعاب Xbox و Call of Duty: Black Ops 6 Direct ، يرجى الاطلاع على الملخص الكامل على Xbox Wire بالإضافة إلى المقالات المخصصة للتمعّن في ألعاب Gears of War: E-Day و State of Decay 3 وSouth of Midnight والمتوفرة عبر الموقع ذاته.

أسبوع من العروض الخاصة الرسمية لعرض Xbox Podcast :

إبتداء من يوم الاثنين، 10 يونيو، وعلى مدار هذا الأسبوع، سيقدّم البودكاست الرسمي لـ Xbox تسجيلات تعرض مناقشات مع المطورين ونظرة معمّقة على بعض الألعاب المميزة من العرض، بدءا من Avowed وتليها Metal Gear Solid Δ: Snake Eater.

كما سيتم نشر حلقة يوميا في الساعة 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ (8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) على قناة Xbox على YouTube وخدمات البودكاست، ويمكن العثور عليها بسهولة عبر Xbox Wire.

الألعاب / المنتجات المعروضة:

Call of Duty®: Black Ops 6

World of Warcraft®: The War Within™

Gears of War: E-Day

Indiana Jones and The Great Circle

Avowed

South of Midnight

Xbox Series S – 1TB

Xbox Series X – 1TB Digital Edition

Xbox Series X – 2TB Galaxy Black Special Edition