كاسبرسكي تطلق برنامجاً لمسح البرمجيات الخبيثة مجاناً لنظام Linux

على عكس الاعتقاد الشائع، لا يتجاهل المجرمون السيبرانيون الأجهزة العاملة بنظام التشغيل Linux، وهو ما يبدو واضح عند النظر لبعض الأمثلة الحديثة للبرمجيات الخبيثة التي تستهدف نظام تشغيل مثل إصدار نظام Linux من البرمجية الخبيثة DinoDasrat، والمعروفة باسم xDealer، وتمثل باباً خلفياً لبرنامجFree Download Manager المصاب ببرمجية حصان طروادة. لذا، ولمساعدة مستخدمي نظام التشغيل Linux على البقاء محميين من التهديدات السيبرانية المتطورة، أصدرت كاسبرسكي منتجاً مجانياً مخصصاً يتيح للمستخدمين فحص الحواسيب العاملة بنظام التشغيل Linux بحثاً عن التهديدات الحالية، ألا وهو أداة إزالة الفيروسات لنظام Linux من كاسبرسكي.

الأداة هي تطبيق مجاني لمسح الحواسيب العاملة بنظام تشغيل قائم على Linux وتنظيفها من التهديدات المكتشفة. ويمكن للأداة اكتشاف كل من البرمجيات الخبيثة والبرمجيات الإعلانية، بجانب البرامج المشروعة التي يمكن استخدامها لتنفيذ الهجمات. حيث يمكن لهذا التطبيق مسح ذاكرة النظام، وعناصر بدء التشغيل، وقطاعات الإقلاع، وجميع الملفات في نظام التشغيل، بحثاً عن البرمجيات الخبيثة المعروفة. كما يقوم بمسح جميع صيغ الملفات، بما يشمل الصيغ المؤرشفة.

لا تحتوي أداة إزالة الفيروسات لنظام Linux من كاسبرسكي على آلية تحديث مؤتمتة لقاعدة بيانات مكافحة الفيروسات، لذا يحتاج التعرف على أحدث التهديدات إلى تنزيل الإصدار الجديد من البرنامج من خلال موقعنا على الويب في كل مرة. حيث يتم تحديث الحزمة المُستضافة هناك عدة مرات في اليوم.

قال ماهر يموت ، رئيس الباحثين الأمنيين ، فريق البحث والتحليل العالمي، في بكاسبرسكي: «هناك أسطورة شائعة مفادها أن نظام التشغيل Linux محصن في الغالب ضد التهديدات السيبرانية، ونادراً ما تخصص الشركات أموالاً لحماية الحواسيب العاملة بنظام التشغيل هذا. لكن وبالنظر إلى اكتساب نظام Linux للزخم في سوق أنظمة تشغيل الحواسيب، تفسر حصته السوقية المتنامية مشهد التهديدات المتزايد الذي يشهده نظام التشغيل. وفي المستقبل، من المرجح أن يزداد عدد عمليات الاستغلال والهجمات بشكل أكبر، مما يؤكد الحاجة الحيوية لتثبيت التحديثات الأمنية والحصول على حل أمني موثوق. من خلال إطلاق أداة مجانية لمسح وتنظيف الأجهزة العاملة بنظام التشغيل Linux، نهدف لمساعدة المزيد من المستخدمين على الابتعاد عن التهديدات السيبرانية العديدة. كما تُنصح المؤسسات باستخدام الحلول الأمنية المتخصصة لأنظمة Linux، مثل خط منتجات Kaspersky Next.»

