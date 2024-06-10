تعرف على أفضل الأجهزة الحديثة التي تعمل على توفير الراحة والأمان في حياتك مع متجر مايكرو

إن كنت تبحث دائماً عن أحدث الأجهزة التي تساعدك في تسهيل حياتك اليومية مع تعزيز الأمان في منزلك وسيارتك فإن متجر مايكرو يقدم لك الخيار الأفضل والأعلى جودة بأسعار منافسة منها :

داش كام شاومي:

تعد داش كام من شركة شاومي التي جمعت بين تقديم مواصفات وجودة عالية وسعر منافس في نفس الوقت مما يجعلها من أفضل الخيارات المتاحة في السوق السعودي حالياً حيث تتميز بما يلي:

1- داش كام شاومي تأتي بكاميرتين بدقة عالية حيث تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 4k بينما تأتي الكاميرا الخلفية بدقة FHD كما أن داش كام شاومي مزودة بخاصية ال wifi لتمكنك من وصل جوالك بالداش كام ومتابعة التسجيلات السابقة ومسار السيارة حتى آخر عدة شهور.

2- كما أن داش كام شاومي مزودة بتكنولوجيا الرؤية الليلية مما يجعلها قادرة على التصوير ليلاً بسهولة بالإضافة لزاوية تصوير واسعة تعطيك مجال رؤية واسع.

3- وتوفر داش كام شاومي إمكانية تسجيل الصوت تستطيع تشغيلها أو اطفاؤها متى أحببت.

4- يقدم متجر مايكرو العديد من الميزات التي قد لا تتوفر عن أغلب المتاجر المنافسة حيث يقدم لك أفضل الأسعار مع ضمان ذهبي شامل لمدة سنتين على الداش كام ويقدم خدمة تركيب حتى باب البيت وتشمل جميع أنحاء المملكة بالإضافة الى دعم فني وخدمات ما بعد البيع.



قفل الباب الذكي



يقدم متجر مايكرو العديد من الأجهزة الإلكترونية الذكية التي تساهم في حماية منزلك ومنها أقفال الأبواب الذكية الذي يمكن تركيبها على جميع أبواب المنزل وتتمتع بالميزات التالية:



1- يتميز قفل باب ذكي من مايكرو بامكانية فتح القفل من خلال بطاقة الكترونية تأتي مع القفل حيث ستحمل بطاقة الكترونية في محفظتك بدل من المفاتيح.



2- كما يمكنك فتح القفل بدون أي مفتاح أو بطاقة وذلك من خلال ادخال كلمة السر بكل سهولة وبساطة.



3- وفي حال كنت خارج المنزل وطلب أحد أفراد العائلة الدخول للمنزل يمكنك انشاء كلمة سر مؤقتة وارسالها له ليتمكن من فتح القفل بكل سهولة.



4- بالإضافة لذلك يوفر قفل الباب الذكي امكانية فتح القفل من خلال بصمة الاصبع في حال كنت لا تفضل فتح القفل بالطرق السابقة.



5- ويأتي مع القفل مفتاح عادي في حال كان احد افراد العائلة يُفضل الطريقة التقليدية في فتح القفل.



6- تزود بعض الأقفال الذكية في متجر مايكرو بكاميرا مما يجعلها مناسبة للأبواب الخارجية وتمكنك من معرفة الشخص الزوار ، كما تتميز بعض الأقفال الذكية بكونها مقاومة للحرارة والرطوبة ورذاذ الماء مما يجعلها تقاوم أصعب الظروف الجوية.



7- في متجر مايكرو يأتي القفل الذكي مع ضمان ذهبي شامل لمدة سنتين و بالإضافة لذلك فإن متجر مايكرو يوفر خدمة تركيب للقفل الذكي في جميع أنحاء المملكة مما يوفر لك خدمة شاملة ومتكاملة.



لذلك فإن متجر مايكرو يُعد من أفضل المتاجر في المملكة الذي يقدم أحدث الحلول التقنية التي تساهم في رفاهية وأمان منزلك وسيارتك مع خدمات متكاملة تشمل أفضل العروض والأسعار وضمان الذهبي الشامل لمدة سنتين على الأجهزة وخدمة التركيب في كافة انحاء المملكة لمنزلك بالإضافة لخدمات الدعم الفني والشامل وخدمات ما بعد البيع المتميزة.