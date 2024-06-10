فيكسد تعلن عن تطوير شامل لمنصة مصر الرقمية

أعلنت «فيكسد مصر» للحلول الرقمية وأمن المعلومات، الشركة المسؤولة عن تشغيل وإدارة منصة «مصر الرقمية»، عن تطوير شامل للمنصة، بما يسمح بتقديم خدمات مبتكرة للمواطنين، ما يساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.

وقالت «فيكسد مصر»، إن الفترة المقبلة ستشهد توسيع قاعدة تقديم الخدمات من خلال تقديم خدمات جديدة ومبتكرة عبر منصة «مصر الرقمية»، وتفعيل التوقيع الإلكتروني لتسهيل حصول المواطنين على كافة الخدمات، موضحة أن خدمات التوقيع الإلكتروني من فيكسد مصر تتميز بتوفير الوقت والمجهود وسهولة الاستخدام والتطبيق للأغراض الشخصية والتجارية والإدارية، بحيث لا يمكن تزويره ولا يمكن التنصل منه، ويتمتع بأقصى درجات الحماية والأمان والحجية القانونية، بالإضافة إلى ضمان الخصوصية والتحقق من هوية صاحب التوقيع، ومن ثَم سيتمكن المواطن من تحديث بياناته واستخدامها في المعاملات الحكومية بكل أمان دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية.

وأشارت «فيكسد مصر»، إلى انه جارى العمل على إتاحة عدد كبير من الخدمات التي يحتاج لها المصريين العاملين بالخارج عبر منصة مصر الرقمية، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين المصريين في الداخل والخارج.

وأعلنت الشركة أيضًا، عن تحديث منصة التحقق من الهوية الرقمية التي ستصبح المنصة الموحدة للدولة المصرية، والتي ستُستخدم عبر جميع المنصات الإلكترونية في الدولة، بهدف تسهيل عملية التحقق من الهوية الرقمية للمواطنين، مما يعزز من أمان الخدمات الإلكترونية ويقلل من الاعتماد على الوسائل التقليدية التي غالبًا ما تكون عرضة للتزوير والتلاعب، من خلال هذه الجهود، تعزز «فيكسد مصر» دورها كمساهم رئيسي في تعزيز التحول الرقمي في مصر وتقديم حلول رقمية مبتكرة تخدم المواطنين وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.