هنكل تجدد تعاونها مع إيتيدا لزيادة استثماراتها وتصدير خدمات التكنولوجيا

جددت شركة هنكل مصر تعاونها مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - إيتيدا لمدة 3 سنوات، في إطار سعيها لتعزيز استثماراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوسيع نطاق صادراتها الرقمية من خلال مركز حلول الأعمال العالمية للشركة في مصر. وتمثل هذه الشراكة خطوة هامّة في مسيرة الشركة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ودعم تحول مصر نحو اقتصاد رقمي متقدم ومستدام، بالإضافة إلى دعم نمو القطاع التكنولوجي في مصر وتعزيز الابتكار والتطوير، وتوفير فرص عمل وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويهدف التعاون إلى خلق فرص عمل جديدة بما يدعم نمو الصادرات الرقمية فيما يتعلق بخدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال مركز حلول الأعمال العالمية لشركة هنكل في مصر، مما يعمل على زيادة استثمارات الشركة وتوسيع نطاق أعمال مركزها الخدمي في مصر، من خلال الحوافز المقدمة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - إيتيدا لدعم التوسع والنمو في مجال تكنولوجيا المعلومات بالشركات.

ويشهد القطاع التكنولوجي في مصر تطوراً سريعاً، حيث يتم التركيز بشكل استراتيجي على تعزيز صناعة التعهيد في مصر والاستثمار في برامج بناء وتطوير القدرات الرقمية للشباب لضمان توافر المهارات اللازمة لتلبية احتياجات الاستثمارات الأجنبية في مجالات التعهيد مع رعاية الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال. وتحقيقاً لهذا الهدف، فقد ساهم التقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال خدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لتقديم خدمات مشتركة على المستوى العالمي.

وقال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - إيتيدا، "سعداء بتجديد الاتفاقية مع شركة هنكل العالمية بما يعكس التعاون المثمر بين الهيئة والشركة على مدار 10 سنوات حيث ساهمت البرامج التحفيزية المقدمة من الهيئة في تأهيل الكوادر البشرية وتدريبهم على التقنيات الحديثة، والتي يزداد عليها الطلب بالسوق العالمي والمحلي مثل حلول تكنولوجيا المعلومات، العمليات التجارية، والهندسة والبحث والتطوير. وأضاف الظاهر أن الهيئة ملتزمة بجذب المزيد من الشركات العالمية إلى مصر لإنشاء مراكز لتصدير الخدمات المشتركة انطلاقا من السوق المصري بما يعزز من مكانتها كمقصد رائد لخدمات التعهيد والتكنولوجيا في المنطقة."

وصرحت شيرين علاء، رئيس مركز حلول الأعمال العالمية بالقاهرة (GBS)، بشركة هنكل مصر، "نحن سعداء بتجديد التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – إيتيدا، للتوسع في عملياتنا في مصر بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية للتنمية الرقمية وزيادة الصادرات التكنولوجية. ويعكس هذا التعاون ثقتنا في المهارات الاستثنائية وقدرات القوى العاملة المصرية. نحن في شركة هنكل ملتزمون ليس فقط بتعزيز تواجدنا في مصر، ولكن أيضاً بالمساهمة في نمو الصادرات الرقمية في البلاد، وهذه الشراكة دليل على الأهمية الاستراتيجية لمصر بالنسبة لشركة هنكل العالمية، ونتطلع إلى تحقيق تعاون ناجح يخلق فرص عمل ويشجع الصادرات الرقمية في مصر."

