فيزا تطلق خدمة جديدة لتسهيل تتبع الاشتراكات وإدارة المدفوعات المتكررة

أعلنت Visa، الشركة المتخصصة في مجال المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، اليوم عن إطلاق خدمة "إدارة الاشتراكات" (Subscription Manager)، وهي خدمة شاملة للمؤسسات المالية تتيح لحاملي بطاقات فيزا تتبع اشتراكاتهم بسهولة وراحة من خلال أجهزتهم المحمولة.

ويشهد سوق الاشتراكات الرقمية العالمي نمواً سريعاً، حيث من المتوقع أن تصل قيمته إلى 406 مليارات دولار بحلول عام 2025 . ومع تزايد توجه المستهلكين نحو الاشتراك الرقمي في الخدمات عبر قطاعات عدة مثل البيع بالتجزئة والأغذية وغيرها، تتزايد التحديات المتعلقة بإدارة مدفوعاتهم.

وتعمل خدمة "إدارة الاشتراكات" الجديدة من Visa على تبسيط الجوانب الرئيسية للمدفوعات المتكررة في مكان واحد، مما يتيح لحاملي البطاقات معرفة الأماكن التي تم تخزين تفاصيل بطاقاتهم فيها، وعرض المدفوعات المتكررة المرتبطة ببطاقاتهم، وإيقاف المدفوعات المتكررة.

قالت ليلى سرحان، المدير الإقليمي، ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان: "قد يؤدي اختلاف الشروط الخاصة بكل منصة إلى فرض رسوم غير ملحوظة حتى بعد إلغاء الاشتراك. وهدفنا هو تبسيط هذه العملية والتأكد من أن حاملي البطاقات يعرفون بدقة تفاصيل مدفوعاتهم ومواعيدها."

ومع تزايد تطلع المستهلكين للمدفوعات الرقمية السلسة والآمنة، أصبح من الضروري للجهات المصدرة للاشتراكات مواكبة هذه الموجة. ويدعم تقرير Visa القادم هذا التوجه، حيث يكشف أن 63% من المستهلكين الذين تم استطلاع آرائهم يشعرون بالراحة مع مستقبل يعتمد كليًا على الدفع الرقمي . ويسهم الانتشار السريع لأدوات وخدمات مالية رقمية جديدة في تعزيز هذا التحول، خاصة مع توجه المستهلكين بشكل متزايد إلى التطبيقات والمحافظ المحمولة لإدارة شؤونهم المالية. كما أشار التقرير إلى أن أكثر من نصف المستهلكين المشمولين بالاستطلاع قد اعتمدوا استخدام المحافظ المحمولة خلال العام الماضي .

وتعد خدمة "إدارة الاشتراكات" هي الإضافة الأحدث إلى مجموعة منتجات "التمكين الرقمي" من Visa، وهي مجموعة شاملة من الأدوات والحلول المرنة التي تهدف إلى مساعدة الجهات المصدرة للبطاقات على تحسين التجارب الرقمية لحاملي بطاقاتهم. ويدعم الحل الجديد جهود Visa المستمرة لتعزيز الشفافية والتحكم في اقتصاد الاشتراكات الرقمية، استنادًا إلى مبادرات عدة مثل تفويض 2020 والذي يتطلب من التجار الحصول على موافقة حامل البطاقة بعد التجارب المجانية أو العروض الترويجية التمهيدية قبل بدء الفوترة.

تم إطلاق خدمة "إدارة الاشتراكات" حالياً في مصر. لمزيد من المعلومات حول هذه الخدمة، بالإضافة إلى حلول الإصدار من Visa وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة للشركات، يرجى زيارة مركز Visa لمطوري البرمجيات.