"الشباب والرياضة" تطلق فعاليات ملتقى التربية الإيجابية للنشء بالمدينة الشبابية بالغردقة

في إطار الاحتفال بيوم الأسرة العالمي وعيد الأب

في إطار الاحتفال بيوم الأسرة العالمي وعيد الأب، تطلق وزارة الشباب والرياضة فعاليات ملتقى التربية الايجابية، بالتعاون مع مبادرة يسِّر للتأهيل الأسري والصحة النفسية، بالمدينة الشبابية بالغردقة، خلال الفترة من 10 - 15 يونيو الجاري ،وذلك بمشاركة 150 من النشء من محافظات الصعيد، القاهرة والجيزة، البحر الأحمر، وشمال سيناء.

وتناقش الفعاليات الذكاء العاطفي ،سمات مرحلة المراهقة، التصدي للإدمان، إدمان المواقع المخالفة للآداب والإنترنت، التحرش الجنسي، العنف القائم على النوع الاجتماعي، زواج الاطفال، صناعة الأهداف وتحديدها واختيار التخصص ،مهارة التواصل وفن الحوار، طرق الاستذكار والمذاكرة، الالتزام وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي، الدعم النفسي والحكي، آليات التفريغ النفسي

أداره الأزمات والضغوط ، الدفاع عن النفس، المسرح التفاعلي، بالإضافة إلي الأنشطة الرياضية الترفيهية (كورة القدم - والسلة - الطائرة).

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة ببناء الإنسان المصري خاصة في مرحلة الطفولة لما تمثل من اساس لبناء الشخصية المصيرة والمجتمع المتحضر القادر على مواكبة التغيرات المجتمعية وفهم الصحيح منها والمغلوط.



