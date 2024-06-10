رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتسلم مجمع اللغات الأزهري

تسلمت اللجنة المشكلة لاستلام مجمع اللغات الأزهري بمنطقة الأحياء بالغردقة، برئاسة فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الاثنين، مجمع اللغات الأزهري بمنطقة الأحياء بالغردقة تمهيدا لتجهيزه لانطلاق الدراسة به العام الدراسي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م.

وأشاد حسانين، بالجهد المبذول من مهندسي الإدارة الهندسية وجميع القائمين على تشييد هذا الصرح العظيم؛ الذي يعد أول مجمع أزهري للغات بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، تلبية لرغبات العديد من أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالأزهر الشريف، وأن يكون جامعا بين حفظ القرآن الكريم ودراسة المواد الشرعية وبين دراسة اللغات.

ويتكون المجمع من مبنى أربع طوابق وملحق لرياض الأطفال، مجهز بالمبنى معمل للوسائط ومعمل للعلوم، وقاعة للأنشطة والحاسب الآلي والمكتبة.

رافق فضيلته لجنة من الإدارة العامة الهندسية بقطاع المعاهد الأزهرية، والمهندس أيمن على محمد، مدير الإدارة الهندسية بديوان عام المنطقة، و محمود أبو المعارف، مدير التعليم النموذجي، و نادر الغزالي، مدير إدارة التعاقدات والمخازن، و حسن عبد الباسط، مدير إدارة أمن المنطقة.