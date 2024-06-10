وزير الرياضة: الوزارة ستظل داعمة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

في اطار دعمه المتواصل للرياضيين..

"صبحي": مستمرين في دعم الأبطال في مختلف مراحل المنافسات وتذليل التحديات التي تواجههم

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمدير الفني لرياضة رفع الاثقال بالمشروع القومي للموهبة الكابتن علاء حسين، يرافقه لاعب المشروع والمنتخب محمود حسني للوقوف علي خطوات برنامج الإعداد والتأهيل خلال المرحلة القادمة.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي دعمه لكافة أبطال اللعبة التي تمثل وتعبر عن الرياضة المصرية بأقوى المنافسات العالمية، ومتابعة خططهم وبرامج إعدادهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن الوزارة ستظل داعمه للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وستعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيداً بالجهود التي يبذلها الاتحاد المصري لرفع الاثقال برئاسة الكابتن محمد عبدالمقصود ومجلس الادارة والأجهزة الفنية والادارية خلال ال٣ سنوات الماضية والتي قدمت الكثير من المواهب الشابة ببطولات العالم بكافة المراحل العمرية .