وفد الطيران المدني الليبي يشيد بدور الأكاديمية المصرية إقليمياً في علوم الطيران

خلال زيارته التفقدية لكلياتها الثلاث..

استقبل الطيار عزت متولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المهندس خليفة ضيف الله المبروك مفتش سلامة الطيران بمطار بنينا الدولي ومحمد حسن المسماري مدير شؤون النقل الجوي بمصلحة الطيران المدني - بنغازي والوفد الليبي من شركة جناح السماء لعلوم الطيران وهم :-المهندسة وفاء محمد علي مدير عام الشركة و عمر عبد العزيز الديباني مدير إدارة التدريب بالشركة و محمد عامر محمد المفوض العام لشركة طائر البجعة للخدمات والاستثمار السياحي بمقر الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار أكتوبر وذلك لغرض حصول الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران على إعتماد سلطة الطيران المدني الليبي بحضور عميد الكلية المصرية للطيران و عميد كلية المراقبة الجوية و عميدة كلية الدراسات المتخصصة.

بدأت الزيارة بإستضافة الوفد الليبي بمكتب رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالوفد الليبي و استعرض الدورات والكورسات التي تقدمها الأكاديمية بكلياتها المختلفة (الكلية المصرية للطيران-كلية المراقبة الجوية -كلية الدراسات المتخصصة)واستمع الوفد الي شرح تفصيلي عن الدورات والكورسات التي تقدمها الأكاديمية في مجال التدريب علي الطيران .

ثم توجه الوفد بصحبة رئيس مجلس الإدارة وعمداء الكليات الثلاث بجولة تفقدية للتعرف على الأكاديمية بكلياتها المختلفة ، حيث قام الوفد بزيارة الكلية المصرية للطيران وقام الطيار مصطفي موافي عميد الكلية المصرية للطيران بإستضافتهم واستقبالهم بمكتبه وقدّم عميد الكلية عرض تقديمي عن نشأة وتطور الكلية ونظام الدراسة وطائرات التدريب والرخص الممنوحة بمبني الطيران الآلي ومحاكيات الطيران ، وقاموا بالإطلاع على البرامج التدريبية الحديثة التي تقدمها الكلية ،كما قاموا بزيارة الفصول الدراسية وخلال الجولة استمع الوفد الليبي الى شرح تفصيلي عن أسطول الطائرات بطرازاتها المختلفة وتعرفوا علي مواصفات وإمكانيات طائرات التدريب .

ثم أنتقل الوفد الي كلية المراقبة الجوية حيث تفقد الوفد المعامل الحديثة بمجال تدريب المراقبة الجوية والرادارية وأجهزة المحاكيات ثلاثية الأبعاد وكذلك معمل البرج ثلاثي الأبعاد الخاص بالتدريب العملي للمراقب الجوي والذي يتضمن معامل ميكنة معلومات الطيران والخرائط ومعامل الإتصالات ثم توجه الوفد لمركز صيانة الطائرات(الهنجر )

وفي نهاية الجولة أشاد الوفد الليبي بالمستوى الأكاديمي والعملي المتطور الذي تحظي به الأكاديمية إضافة الي الأجهزة والأنظمة الحديثة المستخدمة بمعامل التدريب وكذا محاكيات الطيران.

كما أثني الوفد الليبي على دور الأكاديمية الذي تقوم به إقليمياً في مجال علوم الطيران حيث تقدم برامجها التدريبية للعديد من متدربي الدول الشقيقة بمنطقتي إفريقيا والشرق الأوسط في شتى مجالات التدريب .

كما أكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع الجانب الليبي .

ومن جانبه أعرب الوفد الليبي عن سعادتهم بهذه الزيارة متمنيين مزيداً من التعاون وتنمية العلاقات مع الجانب المصري وتحقيق سبل الإستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية في مجال الطيران المدني .

و قد تّمْ تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الطرفين توطيداً للعلاقات المتميزة بين البلدين.