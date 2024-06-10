المنيا تحصد المركز الرابع بدورى الثقافة الرياضية لمنتخبات مراكز الشباب

حصد منتخب محافظة المنيا لمراكز الشباب ، المركز الرابع فى دوري الثقافة الرياضية لمنتخبات مراكز الشباب ، المقام على هامش دوري منتخبات مراكز الشباب لكرة القدم ، فقد أقيمت نهائيات المسابقة بمسرح التعليم المدني بالجزيرة.

حضر نهائيات دوري مراكز الشباب، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو حداد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإعلامى أشرف علام عضو اتحاد الثقافة الرياضية.

وحصدت محافظة سوهاج المركز الأول، والثاني الدقهلية، والثالث قنا، والرابع المنيا، فى النهائيات التى تمت اليوم الإثنين 10 يونيو بالقاهرة.

وهنأ الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، منتخب مراكز شباب المنيا، على حصوله على المركز الرابع، من بين ٢٤ فريق قد خاضوا دورى الثقافة الرياضية، على غرار دورى منتخبات مراكز الشباب لكرة القدم ، وقد أثنى على أداء الفريق وتمنى لهم مزيد من التقدم ، وحصد المركز الأول خلال الأعوام القادمة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإطلاق مسابقة دوري الثقافة الرياضية لمنتخبات مراكز الشباب المشاركة، في بطولة كرة القدم ، ووجه الوزير الإداراتين المركزيتين التنمية الرياضية برئاسة الدكتور عمرو الحداد ، والهيئات الشبابية ومراكز الشباب ، برئاسة الدكتور محمد عبد القادر، على التعاون فيما بينهما ، بتنظيم الدوري الذي يعكس اهتمام الوزارة بالجانب الثقافي لأعضاء مراكز الشباب ، واتفقت الإدارتين على تكليف الإتحاد المصري للثقافة الرياضية ، بتنظيم هذا الحدث، بالتزامن مع دوري مراكز الشباب توتال انيرجي لكرة القدم ، وفي نفس ايام المباريات الخاصة بالبطولة وذات الملاعب ، ويتكون كل فريق في دوري الثقافة الرياضية ، من خمسة افراد بينهم فتاة على الاقل، وتكون المنافسة في المعلومات العامة والرياضية.

ويقام الدوري بنظام خروج المغلوب ، ويصعد الفريق الفائز للدور الثاني ، ويقام الدورين نصف النهائي والنهائي بالقاهرة ، في نفس يوم نهائي بطولة الكرة .

وقدرت جوائز دوري الثقافة الرياضية ، بمبلغ مائة الف جنيه ، بواقع اربعين الف جنيه لصاحب المراكز الأول ، بالإضافة إلى درع الدوري ، فيما يحصل صاحب المركز الثاني ٣٠ الف جنيه ، ودرع الوصيف ، ويحصل صاحب المركز الثالث على ٢٠ الف جنيه ، بالاضافة الى درع الثالث ، واخر الفائزين بالمركز الرابع على ١٠ آلاف جنيه ، بالاضافة إلى شهادة تقدير ، والجوائز مقدمة من اتحاد الثقافة الرياضية.