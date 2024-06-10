وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تدشين "اتحاد بشبابها" .. صور

د.أشرف صبحي:

- الاتحاد الشبابي الجديد سيوفر منصة للشباب لطرح أفكارهم وتطوير مهاراتهم القيادية والمجتمعية

- نأمل أن يمثل هذا الاتحاد نقطة انطلاق نحو تحقيق المزيد من النماء والازدهار للشباب

- نثمن جهود حملة "بشبابها" وما حققته من توسيع قاعدة الشباب فى مختلف المحافظات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل تدشين اتحاد بشبابها، وذلك اليوم الإثنين، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار حرص الوزارة وجهودها نحو تعزيز دور الشباب وتحفيز مشاركتهم النشطة في مختلف المجالات.

وخلال حفل التدشين، تم استعراض إنجازات حملة بشبابها خلال الفترة الماضية منذ انطلاقها، والأنشطة التي شاركت فيها الحملة، كما تم التعرف على الاستعدادات القادمة التي سيقوم بها شباب الحملة.

وخلال كلمته في حفل التدشين، أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية دور الشباب في بناء الوطن وتقدمه، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير كافة السبل والإمكانيات للشباب لتحقيق طموحاتهم وآمالهم، مشيداً بجهود حملة "بشبابها" وما حققته من توسيع قاعدة الشباب فى مختلف المحافظات.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن ثقته في قدرات الشباب المصري وإمكانياتهم في تحقيق الإنجازات، داعياً الشباب أجمع بالعمل الجاد والمثابرة والإبداع، مؤكداً على أن وزارة الشباب والرياضة ستظل داعمة للشباب في كافة مراحلهم، وستعمل على توفير البيئة الملائمة لهم لتحقيق النجاح.

أشار "صبحي " إلى أن هذا الاتحاد الشبابي الجديد سيوفر منصة للشباب لطرح أفكارهم وتطوير مهاراتهم القيادية والمجتمعية، كما سيكون لهم دور في صياغة السياسات والبرامج التي تخدم فئتهم العمرية.

وفي ختام كلمته، وجه وزير الشباب الشكر لأعضاء الاتحاد الشبابي الجديد على جهودهم في تأسيس الاتحاد، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في عملهم، متمنياً أن يمثل هذا الاتحاد الجديد نقطة انطلاق نحو تحقيق المزيد من النماء والازدهار للشباب.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحملة عن تقديرهم لاهتمام الوزارة بدعم جهود الشباب في خدمة المجتمع، مؤكدين على حرصهم على التعاون مع الوزارة في تنفيذ المزيد من البرامج والأنشطة في مختلف أنحاء الجمهورية.





