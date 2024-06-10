المنيا تناقش قوانين مجلسي النواب والشيوخ

نفذت الإدارة المرڪزية للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشاب والرياضة بمحافظة المنيا ، بالتعاون مع مركز شباب بني مزار التابع لإدارة الشباب والرياضة ببني مزار شمال المنيا ، اليوم الإثنين ، ندوة عن مناقشات قوانين مجلسي النواب والشيوخ .

جاء ذلك بحضور أشرف محمد عبد الأعلي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وحربي حسن حسن مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار ، ومسئول البرلمان بالإدارة شحاتة رجب قناوي مدير المركز ، مني عثمان عبد اللطيف ومسئول البرلمان بالمركز مروه حسن ، حاضر بالندوة دكتور مؤمن شعبان الخبير البرلماني ، حيث شرح اختصاصات لكل من المجلسي النواب والشيوخ ، والإستفادة من برلمان الشباب والطلائع .

وأكد شعبان، أنه صدر القانون رقم 141 لسنة 2020 ، الخاص بمجلس الشيوخ ، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى وافق عليه البرلمان نهائيا فى الجلسات الأخيرة، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الإجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع ، وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ، وتعميق النظام الديمقراطي ، وتوسيع مجالاته .

وأضاف شعبان، أن التوصيف الصحيح لطبيعة اختصاصات مجلس الشيوخ هي الدراسة وابداء الرأي وليس له قرار ، فهو يؤخذ رأيه فى الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الإجتماعية والإقتصادية ، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور ، وغيرها من مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية، أو من مجلس النواب ، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات، تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية .

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ، اما مجلس النواب صاحب قرار في الرقابة والتشريع ، والمجلس ليس غرفة تشريعية ثانية ، سلطة التشريع لمجلس النواب فقط وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة وسلطة التشريع ، وردت في الفصل الأول من الباب الخامس ، اما الدور الرقابي، يقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ فى شأن أدوات الرقابة البرلمانية ، على أداتى طلب المناقشة العامة لإستيضاح سياسة الحكومة ، والإقتراح برغبة إلى الحكومة بإعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون ، أكثر من جانب الإتهام والمسئولية ، وذلك وفقا للإجراءات المقرر فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب لحين وضع لائحة "الشيوخ "، جاء ذلڪ بحضور لفيف من أعضاء ورواد مركز الشباب.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، ووكلاء المديرية للشباب والرياضة ، ومتابعة وإشراف مدير إدارة الشباب والرياضة ببني مزار.