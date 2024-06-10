المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم يوسف عمر عن "أعلى نسبة مشاهدة"



قامت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتكريم الممثل الصاعد يوسف عمر ضمن فريق عمل مسلسل أعلى نسبة مشاهدة أثناء توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان.



يدور هذا التكريم حول أهمية الأعمال الدرامية التي تشكل الوعي الجمعي تجاه حقوق الإنسان، وقد فاز مسلسل أعلى نسبة مشاهدة ضمن عدة أعمال أخرى بهذا التكريم، حيث يقدم المسلسل مجموعة من الصعوبات والمشاكل التي تواجه المراهقين وتأثير الهوس بالسوشيال ميديا على حياتهم والمجتمع.



بجانب أعلى نسبة مشاهدة، شارك يوسف عمر أيضاً خلال الموسم الرمضاني في مسلسل لحظة غضب بدور دكتور عز الطبيب النفسي، والمسلسل من بطولة النجمة صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم، وسينمائياً عرض لـ يوسف فيلم الحريفة الذي حقق أعلى إرادات منذ أول يوم عرض في دور السينما.

وأحدث أعمال يوسف المنتظرة هو فيلم فرقة الموت الذي مازال مستمر في تصويره، ويدور الفيلم عن قصة خُط الصعيد المشهور، والذي فشلت الجهود الكبيرة للشرطة في إلقاء القبض عليه.