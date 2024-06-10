أداء 25 ألف و557 طالب وطالبة إمتحان الثانوية بلا شكاوى بكفر الشيخ

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبدالله، أداء 25557 طالب وطالبة بالثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، والطلاب المكفوفين، والطلاب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، الإمتحانات.

وقال وكيل تعليم كفرالشيخ أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لم ترصد أي شكاوى من الطلاب، سواء خلال وعقب أدائهم امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وشهدت اللجان متابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وعبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، عن فرحتهم لسهولة امتحان مادتي «التربية الدينية، والتربية الوطنية»، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي انطلقت، اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم السبت 20 يوليو المقبل.