منتخب الجودو يصل اليابان للدخول في معسكر استعدادا لأولمبياد باريس

وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطني للجودو إلى اليابان، للدخول في معسكر مغلق يستمر لمدة 35 يوما، استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتضم بعثة المنتخب الوطني كل من، يسري سامي وعبد الرحمن عبد الغني، ومعهم المدير الفني الياباني إيزومي هيروشي، والذي تعاقد مع الاتحاد المصري للنهوض بالمستوى الفني للاعبين والمنتخبات.

وحجز الجودو المصري مقعدين في أولمبياد باريس 2024، وذلك من خلال يسري سامي صاحب الـ20 عاما المتأهل بالتصنيف العالمي، وعبد الرحمن عبد الغني من خلال الكوتة القارية.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، أن المنتخب يخوض استعدادات قوية من أجل تحقيق نتائج جيدة خلال مشاركته في أولمبياد باريس، وأن معسكر اليابان سيضيف الكثير للاعبين على المستوى الفني والبدني.

وأضاف "مرزوق"، أن الجودو المصري ليس ببعيد عن تحقيق المفاجأة في أولمبياد باريس، وأن اللاعبين المصريين باتت لديهم خبرات اللعب على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن المنافسات الأولمبية هي الأصعب على جميع المستويات.

وتابع مرزوق: "هدفنا الذي نعمل من أجله هو حصد ميدالية للجودو المصري في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ولكن هذا لا يمنع إمكانية تحقيق إنجاز في أولمبياد باريس 2024، من خلال العزيمة والإصرار".