المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته استعدادا لودية كوت ديفوار الثانية

واصل المنتخب الأوليمبي استعداداته للتجربة الودية الثانية أمام نظيره كوت ديفوار المقرر لها الثلاثاء المقبل الساعة السابعة مساء باستاد القاهرة فى إطار برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

وفاز المنتخب الأوليمبي على نظيره كوت ديفوار بهدف نظيف أحرزه مصطفي ميسي فى المباراة الودية الأولى التى جمعتهما الجمعة باستاد القاهرة .

شهد تدريب الاحد الكابتن محمد بركات واللواء حلمى مشهور عضوا مجلس الإدارة.

فاز المنتخب الأوليمبي على نظيره كوت ديفوار بهدف نظيف أحرزه مصطفي ميسي فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم باستاد القاهرة فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

ويلتقي المنتخبان فى ودية ثانية يوم الثلاثاء فى ختام معسكر الفراعنة المغلق الذى بدأه أول يونيو الجاري .

شهد المباراة الكتور شرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة ومحمد بركات واللواء حلمى مشهور وعامر حسين ودينا الرفاعي أعضاء مجلس الإدارة.

وكان المنتخب الأوليمبي قد انتظم فى معسكر مغلق بالقاهرة يوم السبت قبل الماضي تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى، وشهد المعسكر اهتمام كبير من جانب د.اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى حرص على زيارة اللاعبين والاطمئنان عليهم ، و كذلك تواجد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه المهندس خالد الدرندلى ويتابع الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب كل كبيرة وصغيرة ..وكذلك حرص احمد ابوهشيمه رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ على زيارة معسكر الفراعنة لدعم ومساندة المنتخب.

هذا وقد وصلت بعثة المنتخب الأوليمبي لكوت ديفوار لكرة القدم إلى القاهرة يوم الثلاثاء رفقة عشرة لاعبين محترفين وتمتلك كوت ديفوار منتخبا قويا خسر بصعوبة من نظيره الفرنسي 3 | 2 وفاز على نظيره العراقي برباعية نظيفة ، وقد حرص محمود حرب المدير الاداري للمنتخب الأوليمبي على استقبال بعثة افيال كوت ديفوار واطمأن على إقامتهم الجيدة.