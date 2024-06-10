الرئاسة الإقليمية تشيد بنجاح أول ألعاب وطنية للأولمبياد الخاص بالإمارات

حرص المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي قبل مغادرته للعاصمة الاماراتية ابو ظبى بعد مشاركته في تكريم اللاعبين واللاعبات الفائزين بالميداليات المختلفة على تحية دولة الامارات والبرنامج الإماراتي خاصة طلال الهاشمي المدير الوطني وفاطمة ابراهيم المسلمى مدير الالعاب وجميع أعضاء اللجنة المنظمة على النجاح الكبير الذي شهدته اول العاب وطنية بعد الألعاب العالمية 2019 والتي لازالت حتى اليوم حديث العالم.

وأكد الرئيس الإقليمي أن إقامة أي العاب واي مسابقات يترك الكثير من الآثار الطبيبة في المجتمع الذي ينتمي اليه البرنامج الوطني ، حيث تجذب إقامة تلك الالعاب والمسابقات الأنظار إليها ، وتبعث بالكثير من الرئاسة لكل افراد المجتمع عن اهمية الرياضة في حياة ذوي الاعاقة الفكرية والتغيرات الجذرية التي تحدثها في حياتهم ، ويزيد الاهتمام بهم وتقبلهم.

وتابع: من هنا تأتى أهمية الرياضات الموحدة التي يمارسها فيها لاعبي الاولمبياد الخاص العابهم الرياضة مع اقرانهم من غير المعاقين ، وان العالم يشهد وجود ما يقرب من المليون ونصف المليون يشاركون في الألعاب الموحدة ، حيث يشترط الاولمبياد الخاص من ضرورة وجود رياضات موحدة في مختلف الألعاب والمسابقات .



وقالت فاطمة ابراهيم المسلمى مديرة الالعاب " تملأ قلوبنا مشاعر الفخر والاعتزاز بالمنجزات الكبيرة التي سطرها أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية في جميع منافسات الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2024 من جميع إمارات ومدن الدولة ، ونرى أن الألعاب الإماراتية ما هي إلا امتداد لإرث الألعاب العالمية أبوظبي 2019 وأتت لتحافظ على المكتسبات الكبيرة لها. كانت المنافسات جميلة جداً و تملؤها روح المنافسة.

كما تعددت فعاليات الألعاب المصاحبة ايماناً منا بأهمية خلق أجواءٍ متكاملة للاعبين ومنها برنامج الفحص الطبي في خمسة تخصصات طبية دقيقة و فعالية اللعب الموحد مع أفراد المجتمع وفعالية المهارات الرياضية للاعبين من ذوي القدرات المحدودة. وتشرفنا ايضاً توقيع 11 اتفاقية تفاهم مع العديد من الجهات الرياضية والصحية والمجتمعية والتي سيكون لها الدور الكبير في الدمج المجتمعي الشامل لأصحاب الهمم من خلال تفعيل سلسلة من البرامج المشتركة التي تخدم اللاعبين وأسرهم بشكل مباشر.

وما كانت لكل هذه المنجزات ان تحصل على أرض الواقع من غير دعم القيادة الرشيدة متمثلة في والدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وكريمته سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان الرئيسة الفخرية لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي كل الشكر والتقدير والامتنان لهم على الدعم والتمكين والمتابعة الحثيثة لكل ما يخص أبناءنا وبناتنا من اصحاب الهمم.



من جانبه عبر الدكتور شريف الفولى رئيس قطاع الألعاب والمسابقات بأن العاب أبوظبي أقيمت وفق قواعد الالعاب والمسابقات الخاصة بالأولمبياد الخاص الدولي ، والتي بدأت بالتقسيم ، وتم تطبيق اخر القوانين والقواعد الخاص بالرياضات المختلفة والتي أقرتها اللجنة الفنية للأولمبياد الخاص في اجتماعها الأخير بواشنطن.



فيما أشاد الدكتور عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب بالمستوى الفني الذي ظهر عليه اللاعبون مما يؤكد حصولهم على جرعات تدريبية ، انعكس وظهرت خلال المنافسات الرسمية ، مما يؤكد من وجود قاعدة من المدربين المؤهلين للعمل مع لاعبي الأولمبياد الخاص .



وأكدت ليله الشناوي مديرة البرامج الصحية على نجاح الكشوفات الصحية التي تمت على جميع اللاعبين المشاركين في الألعاب من خلال أطباء من 5 دول عربية اضافة الى 36 طبيبا متطوعا من الامارات ، وان البرنامج الصحي يسير بخطوات ثابتة في إجراء الكشوفات الصحية على اللاعبين بشكل دوري .