قرارات صارمة من تنظيم الاتصالات لمواجهة المكالمات التسويقية (فيديو)

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجريان مناقشات بشأن المكالمات الترويجية منذ 6 أشهر.

أوضح بدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات داخل لجنة اتصالات النواب بحضور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على مدار 30 اجتماع خلال 45 يومًا، بالإضافة إلى تقديم العشرات من طلبات الإحاطة بشأن المكالمات الترويجية.

تابع أنه خلال شهرين سيتم تنظيم كل المكالمات التسويقية، مشيرًا إلى أن استخدام الخطوط الشخصية في الأغراض التجارية أو التسويقية، مخالف للضوابط والمعايير.

قال إن القرارات التنظيمية للمكالمات الترويجية ستصدر بعد عيد الأضحى، وجهاز تنظيم الاتصالات سيرسل رسائل تحذيرية لهذه الأرقام كافة، موضحًا أن الجهاز لديه سيستم مركزي عالي الجودة يمكنه فلترة كل خذه المكالمات واستخدام الإجراءات القانونية ضدها.

أضاف أن أي خط شخصي لا يمكن استخدامه في غرض تسويقي، وتم حصر هذه الأرقام على مدار 3 أشهر، وأي شركة تسويقية يمكنها التوحه إلى شركات خدمات الاتصالات الأربع، وتقدم المستندات السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

شدد على أن شركات خدمات الاتصالات في مصر عالمية ولا تبيع أرقام العملاء، قائلًا: “محلات الكشري عندها بياناتنا وجميع الهايبر ماركت، و64% من الشعب المصري يتسوق إلكترونيا ”.