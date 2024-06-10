هل تزعجك المكالمات الترويجية.. كيفية منع مكالمات المبيعات غير المرغوب فيها

“تهانينا، لدينا شقة في كومبوند جديد تبلغ 10 مليون جنيه فقط، هذا العرض ساري حتى نهاية الشهر فقط، لذابالمعاينة والشراء”، بالتأكيد قد تعرضت لعشرات المكالمات الترويجية غير المرغوب فيها في وقت أو آخر، إذًا، كيف يمكنك إيقاف خطر المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها.

ما هي المكالمات الترويجية - ومن أين تأتي المكالمات غير المرغوب فيها؟



يمكن أن تكون المكالمات غير المرغوب فيها عبارة عن مكالمات تسويق عبر الهاتف، حيث يحاول المتصل بيع منتجات أو خدمات لك، أو رسائل مسجلة غير قانونية لخدمات لم تشترك فيها، أو مكالمات غير مرغوب فيها.

أدى الاستخدام المتزايد لبروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت، والذي من خلاله يمكن لجهاز كمبيوتر واحد إجراء آلاف المكالمات، أو الشركات التي تبيع قواعد بيانات العملاء، إلى زيادة هذا النوع من المكالمات.

وفي عام 2021، وجدت صحيفة ذا ناشيونال أن مجموعات من أرقام الهواتف والبيانات الشخصية الأخرى تم بيعها بشكل روتيني لأشخاص مختلفين، بما في ذلك وكلاء العقارات.

ما هي القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة؟



في عام 2011، فرض البنك المركزي الإماراتي حظراً على المكالمات الباردة. وقد منع هذا البنوك وشركات التمويل من تقديم القروض والخدمات للأشخاص الذين لم يبحثوا عن أعمالهم.

لكن هذه الممارسة منتشرة على نطاق واسع بأشكال مختلفة - غالبًا تحت ستار حث الناس على قبول الصفقات والعروض الخاصة.

وفي العقارات، يتم استخدامه على نطاق واسع للترويج للإيجارات والعقارات المعروضة للبيع.

كيفية منع المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها من خلال إعدادات جهازك



يمكنك حظر أرقام الهواتف وجهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني على جهازك.

يمكنك أيضًا تصفية رسائل iMessages من المرسلين غير المعروفين والإبلاغ عن رسائل iMessage التي تبدو وكأنها رسائل غير مرغوب فيها أو غير مرغوب فيها.

إذا كان لديك جهاز iPhone، فانقر على "الأحداث الأخيرة"، ثم انقر على زر "المعلومات" بجوار رقم الهاتف أو جهة الاتصال التي تريد حظرها. قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على "حظر هذا المتصل".

بالنسبة للهواتف التي تستخدم منصات أندرويد، مثل سامسونج، يمكنك حظر المكالمات باستخدام ميزة Smart Call، والتي ستتعرف على الأرقام غير الموجودة في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك ومن ثم تمنحك خيار حظر المكالمات أو الإبلاغ عنها.