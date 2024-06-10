هاميلتون: سباق كندا الاسوأ على الاطلاق

أكد البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس انه يعتبر سباق جائزة كندا الكبرى على حلبة مونتريال الذي اقيم مساء الاحد احد أسوأ السباقات التي خاضها هذا الموسم على الرغم من تحقيقه للمركز الرابع خلف زميله في فريق مرسيدس جورج راسل الذي احرز المركز الثالث.

وكان سباق جائزة كندا الكبرى قد انتهي بفوز الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم بالمركز الاول متقدما على سائق مكلارين لاندو نوريس صاحب المركز الثاني ثم جورج راسل سائق فريق مرسيدس صاحب المركز الثالث ثم جاء لويس هاميلتون في المركز الرابع وهو المركز الافضل للنجم البريطاني هذا الموسم وعلى الرغم من هذا الا انه لم يرضي السائق البريطاني.

وعقب نهاية السباق اكد لويس هاميلتون انه يعتبر هذا السباق هو السباق الاسوأ له هذا الموسم مؤكدا انه سباق ملىء بالأخطاء الفردية التي ادت الى خسارته لترتيب افضل خلال السباق.

وقال لويس هاميلتون: ارتكبت عدد من الاخطاء خلال السباق خاصة في البداية خلال المنافسة مع فرناندو الونسو واعتقد كان من الممكن تحقيق نتيجة افضل ككل.

و قال بطل العالم السابق: اعتقد انه من الواجب تقديم الشكر لكل القائمين على تطوير سيارة مرسيدس خلال الفترة الماضية لقد تم تقديم سيارة قادرة على المنافسة مع الفرق المنافسة واعتقد اننا بهذه السيارة سننافس بقوة خلال النصف الثاني من الموسم.

وتحدث لويس هاميلتون عن طموحاته في الفترة القادمة: اعتقد انه بمرور الوقت ومزيد من التعديلات على السيارة خلال الفترة القادمة سنحقق المزيد من الانتصارات ويمكننا حصد مركز متقدم.

سنأخذ النقاط التي حققناها في كندا ونبني عليها في السباقات القادمة واعتقد ان القادم افضل كثيرا لفريق مرسيدس.