إعادة تشغيل Xbox Fable تصل Xbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي العام المقبل

بعد سنوات من التشويق لوصولها، أعلنت Xbox أخيرًا عن نافذة إصدار لإعادة تشغيل Fable القادمة.

من المقرر أن تصل اللعبة إلى Xbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي في عام 2025، وستكون متاحة على Xbox Game Pass من اليوم الأول.

أسقطت الشركة مقطعًا دعائيًا جديدًا خلال معرض ألعاب Xbox يوم الأحد. تم الإعلان عن Fable، التي تطورها شركة Playground Games، لأول مرة من خلال إعلان تشويقي في عام 2020.



يصفها Xbox بأنها "بداية جديدة" للسلسلة. تركز الحكاية الجديدة على بطل سابق يدعى همفري، والذي نراه في أحدث مقطع دعائي. سوف "يُجبر على التقاعد عندما تهدد شخصية غامضة من ماضيه وجود ألبيون نفسه". في لمحتنا الأخيرة عن اللعبة، والتي تم إصدارها خلال Summer Game Fest العام الماضي، تعرفنا على شخصية تدعى Dave، والتي قام بأداء صوتها Richard Ayoade. يمنحنا المقطع الدعائي الجديد نظرة أكثر قليلاً على بعض اللقطات داخل اللعبة ويضاعف من النغمة الشاذة للإعلانات التشويقية السابقة.

لا يزال يتعين علينا الانتظار بعض الوقت حتى يتم إصداره فعليًا، ولكن على الأقل يوجد الآن إطار زمني يمكننا التشبث به.