شاهد.. بطلة Perfect Dark تصطاد الأشرار في القاهرة قريبا

لقد مر وقت طويل جدًا منذ أن علمنا أن عملية إعادة تشغيل Perfect Dark كانت قيد التنفيذ، وهناك أخيرًا بعض العلامات الجديدة للحياة. تم عرض مقطع دعائي للعبة خلال معرض ألعاب Xbox، على الرغم من عدم وجود تاريخ إصدار أو نافذة حتى الآن.

يصف Xbox عملية إعادة التشغيل بأنها "فيلم إثارة للعميل السري من منظور الشخص الأول في عالم المستقبل القريب" يتضمن عناصر محاكاة غامرة وحركة خفية. بناءً على هذه النظرة الأولى، ربما يكون المطورون المشاركون في المبادرة قد أتقنوا الموجز.

يُظهر المقطع جوانا دارك وهي تسقط في نسخة من القاهرة في المستقبل القريب بحثًا عن رجل سيء يمتلك جهازًا مشعًا. إنها قادرة على التقاط بصمات أصوات الحمقى لفتح أقفال الأبواب التي تعمل بالصوت، ويمكنها ركل الجدران لتسلق أنابيب الصرف والحصول على مسافة إضافية للقفزات. إلى جانب تفجير الأعداء بالبنادق، تتمتع جوانا ببعض المهارات القتالية اليدوية أيضًا.

وفقًا لمنشور مدونة Xbox Wire، سيكون لديك مجموعة من قدرات الاجتياز والأدوات الذكية تحت تصرفك، لذلك ستتمكن من اختيار كيفية إكمال المهام. أنا منزعج قليلاً لأنه لم يكن هناك أي علامة على وجود مسدس كمبيوتر محمول.

يشير منشور المدونة أيضًا إلى أنه "على المستوى الأوسع، ستكون لعبة Perfect Dark بمثابة تجربة لاعب واحد." قد يكون هذا إشارة إلى أنه ستكون هناك أوضاع متعددة اللاعبين أيضًا. أهنئني على ذلك، حيث أن لعبة Perfect Dark الأصلية كانت لعبة إطلاق نار متعددة اللاعبين أفضل من لعبة Goldeneye 007.