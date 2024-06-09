لعبة South of Midnight ستصل في عام 2025

سيتم إطلاق لعبة South of Midnight، التي تم الكشف عنها لأول مرة في Summer Game Fest العام الماضي، على أجهزة Xbox والكمبيوتر الشخصي في وقت ما من العام المقبل. خلال عرض Xbox اليوم، ألقينا نظرة أولية على كيفية لعب لعبة المغامرات والحركة من منظور الشخص الثالث.

على الفور، يذكرني هذا بلعبة Forspoken الممتعة ولكن التي تشوبها عيوب في Square Enix. في جنوب منتصف الليل، يبدو أن بطل الرواية Hazel قد تم سحبه إلى "عالم قوطي جنوبي" حيث يكون الواقع والخيال غير واضحين. Hazel قادر على التحرك في البيئة بسلاسة، حيث يُظهر العرض الترويجي الجديد مهارات الانزلاق والقفزات المزدوجة ونوعًا من الخطاف السحري لتسريع التنقل في المستوى.

لقد حصلنا أيضًا على المزيد من المشاهد السينمائية للمساعدة في تجسيد هذا العالم، ولا يزال لديهم خدعة معدل الإطارات الوثاب في The Spider-verse لفصل المشاهد السينمائية عن الأحداث داخل اللعبة. ستكون قادرًا على محاربة الوحوش بهجمات الشفرة السحرية القريبة وغيرها من الأسلحة متوسطة المدى. ويبدو أنك تصادق - وتركب - سمك السلور العملاق حول الخليج السحري.