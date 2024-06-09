Doom: The Dark Ages قادمة إلى PS5 وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي في عام 2025

هناك الموت الجديد في المدينة. تتجه Doom: The Dark Ages إلى أجهزة PlayStation 5 وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي، في اليوم الأول على Game Pass في عام 2025. يعرض العرض الترويجي الأول للعبة عالمًا من الوحوش الضخمة في بيئات غارقة في الدماء، وأسلحة جديدة مذهلة وما يبدو. ليكون تنينًا يتحكم فيه اللاعب. في مرحلة ما، يخطو Doom Slayer داخل بدلة ميكانيكية عملاقة لمحاربة شيطان ضخم، وتنهار المباني تحت أقدامهم.

تتمتع الأسلحة والمخلوقات في Doom: The Dark Ages بتوهج مميز من القرون الوسطى، كما هو متوقع، مع الكثير من الشفرات الحادة ومضرب واحد على الأقل ودروع ثقيلة في كل مكان. أحد الأسلحة الجديدة التي تبرز في العرض الترويجي للعبة هو بندقية أوتوماتيكية بها جمجمة في وسطها، وهي خطيرة وسخيفة بعض الشيء في نفس الوقت. كما هو معتاد في ألعاب Doom، فإن مستوى التفاصيل الدموية المروعة المعروضة في The Dark Ages استثنائي، ويبدو أن اللعبة تميل إلى كل ما يجعل هذا الامتياز مثيرًا للاشمئزاز.

Doom: The Dark Ages هي مقدمة للعبة Doom and Doom Eternal الصادرة عام 2016، والتي تم تطويرها بواسطة سلسلة برامج Shepherd id. ستسلط قصتها الضوء على أصل Doom Slayer. المفسد: سوف يذبح الكثير من الشياطين.

من المحتمل أن يكون هذا هو Doom: Year Zero الذي تم ذكره في المستندات المسربة المتعلقة باستحواذ Microsoft على Activision Blizzard. حدث التسريب في سبتمبر 2023 وحدد خريطة طريق Bethesda خلال السنوات القادمة كجزء من العلامة التجارية Xbox Game Studios.