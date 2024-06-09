إطلاق تطبيق myGINNE.. يستهدف المناطق النائية والأرياف والمدن الصغيرة

انطلق مؤخرا أحدث تطبيق للتجارة الإلكترونية السريعة فى السوق المصرية myGINNE لينافس بشدة فى منطقة العبور مستهدفا بقوة المناطق النائية والأرياف والمدن الصغيرة محققا ناجحا ملفتا فى تلك المنطقة خلال فترة قصيرة.

قالت رينادا حسام، مدير التسويق لشركة myGINNE إن سوق بيع المواد الغذائية في مصر شهد ظهورًا ملحوظًا للتجارة السريعة الالكترونية، مما أطلق عصرًا يتميز بعرض السلع الكترونيا وتجارب أكثر راحة للمستهلك.

وأضافت أن المستهلك لم يعد يستطيع الانتظار طويلا بل يتوقع التوصيل الفوري والجودة العالية. وعلى إثر هذه التغيرات, أدرك العديد من تجار التجزئة التقليدية أن نقص خبرتهم ومعرفتهم في مجال التكنولوجيا يعيق قدرتهم على مواكبة التغيير، وبالفعل بحاجة إلى المساعدة لتطوير تجارتهم بأقل تكاليف ممكنة .

وأوضحت أن شركة myGINNE تستهدف تطوير محلات السوبرماركت والبقالة غير المنظمة ودعم التجار المحليين من خلال توفير التكنولوجيا الحديثة وسلسلة توريد فعالة، وتوصيل التجار بعدد مستهلكين أكثر .

وأشارت إلى أن myGINNE شركة رائدة في مجال (البرمجيات كخدمة) تأنل في سد الفجوة بين التجار المحليين والعصر الرقمي.

وقالت إن myGINNE حاليًا تخدم مدينة العبور فقط، ولكن الشركة تهدف إلى الوصول إلى جميع أنحاء الجمهورية، وخصوصا الأرياف والمدن الصغيرة. كما تهدف إلى تحسين تجربة المشتري دون الاستغناء عن “السوبرماركت اللي جمب البيت”.

وأضافت : واجبنا كمصريين، هو دعم أفراد مجتمعنا عن طريق استكشاف الحلول المطروحة، التي تساعد التجار وتطور تجربتنا في شراء احتياجاتنا اليومية.