إصدار التوسعة المجانية التالية للعبة Fallout 76 في 12 يونيو

بدا الأمر وكأنه فرصة ضائعة لشركة Microsoft وBethesda لعدم الحصول على لعبة Fallout جديدة جاهزة للاستفادة من نجاح التكيف التلفزيوني. ومع ذلك، لدى Bethesda لعبة Fallout 76 في جعبتها على الأقل، وأحدث توسعة في لعبة تقمص الأدوار متعددة اللاعبين على بعد أيام قليلة فقط.

كشف الناشر عن توسعة Skyline Valley خلال معرض ألعاب Xbox يوم الأحد. يقوم المحتوى القابل للتنزيل (DLC) بتوسيع الخريطة لأول مرة إلى منطقة جديدة تسمى شيناندواه. يقدم المقطع الدعائي الذي يحمل عنوان telethon نظرة خاطفة على بعض ما يوجد في المتجر. على سبيل المثال، ستتمكن من استكشاف بقايا Vault 63 ومحاولة اكتشاف ما حدث لساكنيها. كما قد تتوقع، سيكون هناك أيضًا غيلان يجب التعامل معهم. ينتهي العرض الترويجي بإثارة مثيرة، حيث أنه بدءًا من أوائل العام المقبل، ستتمكن بالفعل من اللعب بشخصية الغول.

كان لـ Fallout 76 بداية صعبة، ولكن بكل المقاييس أصبحت اللعبة أفضل بكثير بمرور الوقت (على خطى بعض ألعاب Bethesda الأخرى). كما هو الحال مع عناوين Fallout الأخرى، فقد شهدت زيادة كبيرة في عدد اللاعبين في أعقاب عرض Prime Video. على Steam وحده، ارتفع متوسط ​​عدد اللاعبين المتزامنين بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا من 5,975 في مارس إلى 25,673 في أبريل.

مع استمتاع العديد من اللاعبين الجدد والعائدين باللعبة، فمن الجيد أنهم لن يضطروا إلى الانتظار لفترة طويلة حتى يتمكنوا من رؤية المزيد من الأشياء والقيام بها. Skyline Valley المجانية للاعبي Fallout 76 على جميع المنصات ستصل في 12 يونيو.