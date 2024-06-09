سحب بنك الطاقة Anker الشهير لمخاطر الحريق

تم سحب بعض منتجات Anker وSoundcore بسبب عيب في التصنيع قد يتسبب في حدوث حرائق. أصدرت شركة Anker استدعاءً لبنك الطاقة 321 (PowerCore 5K، A1112) هذا الأسبوع، قائلة: "يمكن لبطارية الليثيوم أيون الموجودة في بنوك الطاقة المتضررة أن ترتفع درجة حرارتها، مما قد يتسبب في ذوبان المكونات البلاستيكية ومخاطر الدخان والحريق". أصدرت علامتها التجارية الصوتية Soundcore استدعاءً لمكبر الصوت A3102 باللون الأسود أيضًا.

ويبدو أن الشركة بدأت في إخطار العملاء الذين قد يمتلكون أحد الأجهزة المتأثرة عبر البريد الإلكتروني، ولكن يمكنك التحقق مرة أخرى من الأرقام التسلسلية – المطبوعة أسفل كل جهاز – باستخدام الروابط أعلاه للتأكد. يقول Anker إن المشكلة تنطبق فقط على عدد صغير من الأجهزة التي تم تصنيعها بين مارس وأبريل من عام 2023. ويتأثر أيضًا جهاز عقد المؤتمرات في مكان العمل، وهو مكبر الصوت AnkerWork A3302، وفقًا لبيان صحفي. إذا كان لديك أحد هذه الأجهزة، تنصحك الشركة بالتوقف فورًا عن استخدامه والتخلص منه بشكل صحيح في منشأة تستخدم بطاريات الليثيوم.