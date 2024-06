Cult of the Lamb تحصل على وضع تعاوني

لا أستطيع أن أفكر في لعبة من الآونة الأخيرة حاولت بقوة أن أشرك أصدقائي فيها أكثر من لعبة Cult of the Lamb. ربما يكون هذا هو الحديث عن عقلية الطائفة بأكملها، ولكن شيئًا ما حول هذا الأمر كله يستدعي الاستمتاع به مع صديق. من الواضح أنني لست الشخص الوحيد الذي يشعر بهذه الطريقة، فقد طلب المشجعون من المطورين لعدة أشهر إضافة خيار اللعب الجماعي حتى يتمكنوا من القتال جنبًا إلى جنب مع أصدقائهم. والآن، يحدث هذا بالفعل. أعلن ناشر لعبة Cult of the Lamb Devolver Digital عن تحديث مجاني قادم يسمى "Unholy Alliance" والذي يضيف تعاونًا محليًا إلى اللعبة إلى جانب شخصية جديدة قابلة للعب: The Goat.

سيكون "Unholy Alliance" متاحًا للتنزيل في 12 أغسطس لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS5 وPS4 وXbox Series S/X وNintendo Switch. مع التحديث، ستتمكن من تولي الحملة بأكملها بمساعدة لاعب ثانٍ. وفقًا للإعلان، "يمكن للحمل والماعز تبادل الأسلحة، أو إحداث ضرر إضافي عند القتال المتتالي، أو توجيه ضربة حاسمة إذا كانت هجماتهما متزامنة". ستكون هناك إصدارات متعددة اللاعبين من لعبة knucklebones ولعبة الصيد الصغيرة أيضًا. لسوء الحظ بالنسبة لأي شخص كان يأمل في اللعب التعاوني عبر الإنترنت، فإن هذا التحالف غير المقدس محلي فقط، وقد قال المطورون حتى الآن إنه لا توجد خطط لجلبه عبر الإنترنت.

لقد كان الفريق الذي يقف وراء هذه اللعبة جيدًا حقًا في إبقائها متجددة من خلال التحديثات المجانية التي تعتمد فعليًا على القصة وتعترف بتعليقات المعجبين - مرحبًا، لقد حصلنا على التحديث الجنسي - ومن الجيد أن نرى ذلك يستمر بعد حوالي عامين من إصداره. إذا لم تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من الوضع التعاوني، فستكون هناك امتيازات في "Unholy Alliance" للاعبين الفرديين أيضًا، بما في ذلك "كومة من القوى والقدرات الجديدة للعب بها". سيجلب التحديث أيضًا "بطاقات التارو الجديدة والآثار والمباني والأصواف وسمات المتابعين ومهام المتابعين وأسرار أخرى لاكتشافها".