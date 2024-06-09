شاهد.. مقطع دعائي للعبة Neva العنوان القادم من صانعي Gris

لقد صدر العرض الترويجي الأول للعبة Neva، لا أستطيع الانتظار حتى ألعب هذا العرض.

Neva، من مطور Gris Nomada Studio، هي لعبة مغامرات وحركة تتبع قصة امرأة تدعى Alba وشبل ذئب ذو قرون أصبح رفيقها في عالم متدهور. على الرغم من أنها تبدو مشابهة لـ Gris من حيث الموضوع والفن، إلا أن العرض الترويجي الجديد يظهر أن Neva ستحظى بقدر لا بأس به من القتال، على عكس سابقتها. ويبدو مذهلا تماما.

أصدر الناشر Devolver Digital أحدث نظرة على Neva خلال Summer Game Fest. ليس لديها تاريخ إصدار محدد حتى الآن، ولكن من المقرر أن يتم إصدارها هذا العام. سيكون Neva متاحًا لأجهزة Nintendo Switch وPlayStation 5 وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي. الاستعداد لتجربة عاطفية.



العنوان الأول للعبة Nomada، Gris (2018)، هو نوع اللعبة التي ستظل عالقة في ذهنك حقًا بعد الانتهاء منها. لقد بكيت في نهاية كل شيء (وهو ما أعدك أنه ليس شيئًا عاديًا كما يبدو الآن بعد أن كتبت عن البكاء على لعبة مرتين في غضون أسبوع). يبدو أن Neva لديها القدرة على أن تكون ذات تأثير مماثل - أو أكثر، لأنه أصبح هناك كلب الآن. لا يضر أن الفن الترويجي يعطي بعض المشاعر الجادة للأميرة مونونوكي.