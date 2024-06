«بنك القاهرة» يرفع أرباحه بنسبة 129% لتصل إلى 2,4 مليار جنيه فى 3 شهور

«فايد»: العاملون وجودة الأصول والملاءة المالية والسيولة والتحول الرقمى وراء قوة أداء البنك

الأصول 446 مليار جنيه = القروض 180 مليار جنيه = الودائع 313 مليار جنيه = 93 مليار جنيه قروض الشركات الكبرى = 26 مليار جنيه SMEs

1670 ATM = 249 فرعاً = 80 ألف عميل جديد

سجل صافى أرباح بنك القاهرة نهاية الربع الأول من عام 2024 نمواً ملحوظاً بنحو 129%، حيث بلغ صافى أرباح البنك 2,4 مليار جنيه مقابل 1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب مبلغ 3,6 مليار جنيه مقابل 1,9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 93%، وتأتى تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذى حققه البنك بمختلف أنشطته المصرفية.

قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن احتفاظ البنك بقوة أدائه خلال الربع الأول من العام المالى 2024 يأتى نتاج العديد من العوامل والمقومات أبرزها ارتفاع جودة الأصول وقوة الملاءة المالية والسيولة، فضلاً عن جهود التحول الرقمى التى ينتهجها البنك منذ عام 2018، وتنوع خبراته، بالإضافة إلى الإدارة الحكيمة للمخاطر بما يسهم فى استمرار البنك فى الحفاظ على النمو الاستراتيجى وتحقيق رؤيته التوسعية وتأكيداً على ريادته ومكانته داخل القطاع المصرفى كأحد أكبر البنوك الرائدة فى مصر.

وتابع فايد أن النتائج الإيجابية التى حققها البنك انعكست على تحقيق ارتفاع فى صافى الدخل من العائد ليسجل 6,4 مليار جنيه بالمقارنة بـ3,9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 61%، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 1,3 مليار جنيه بالمقارنة بـ0,8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 57%، ليصل إجمالى الإيرادات التشغيلية إلى 7,8 مليار جنيه مقارنة بـ4,9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بمعدل نمو 59% موضحاً أن النتائج تأتى استناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة بنك القاهرة الرائدة بالقطاع المصرفى.

ونتاج الأداء القوى خلال الربع الأول من عام 2024 فقد احتفظ البنك بقاعدة رأسمالية ومركز مالى قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15,78%، حيث نجح البنك فى زيادة رأس المال ليصل إلى 20,5 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,5 مليار جنيه مصرى مدفوعاً من المساهم الرئيسى للبنك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بنهاية مارس 2024 وذلك لمواصلة المزيد من دعم الأداء التشغيلى وتحقيق نتائج مالية ومصرفية مميزة.

كما حقق البنك نمواً فى إجمالى الأصول بنسبة 11% ليصل إلى 446 مليار جنيه مقارنة بـ402 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مدعوماً بنمو متوازن لكل قطاعات الأعمال، كما حقق البنك عائداً على متوسط الأصول بمعدل 2,2% مقارنة بـ1,2% بنهاية مارس 2023، كما ارتفعت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية لتصل إلى 28,5% بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ17,6% بنهاية مارس 2023.

وانعكست مؤشرات الأداء المتميزة على استمرار التحسن فى مؤشرات الكفاءة التشغيلية لدى بنك القاهرة وهو ما يظهر تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل من 38,6% بنهاية مارس 2023 إلى 30,8% بنهاية مارس 2024، مع استمرار الاستثمار فى البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية التى استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء.

وفيما يتعلق بودائع العملاء، فقد شهدت نمواً خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة ما أدى إلى اجتذاب فئات جديدة للتعامل مع البنك، لتنمو ودائع العملاء بزيادة قدرها 10,8 مليار جنيه بمعدل 4% لترتفع إلى 312,9 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقابل 302,1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 54% من إجمالى ودائع العملاء، حيث بلغت 169,2 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 46% من إجمالى ودائع العملاء حيث بلغت 143,7 مليار جنيه بنهاية مارس 2024.

كما ارتفع إجمالى رصيد قروض العملاء والبنوك بنحو 17,3 مليار جنيه لتصل إلى 197,1 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ179,8 مليار جنيه بنهاية عام 2023 بمعدل نمو 10%،

وقال فايد إن البنك يحرص على تعزيز وتنمية المحفظة فى قطاعاتها المختلفة متضمنة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية، هذا وقد بلغت نسبة إجمالى القروض إلى الودائع نحو 63% بنهاية مارس 2024.

ائتمان الشركات

شارك بنك القاهرة خلال الربع الأول من عام 2024 فى تمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى بمختلف القطاعات الحيوية ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، التطوير العقارى، البترول القطاع الغذائى والصناعى، الأدوية والاتصالات، كما تم إبرام مجموعة من الصفقات التمويلية التى شارك بنك القاهرة فى ترتيبها وتمويلها بمشاركة بعض البنوك الرائدة بالقطاع المصرفى، ما أسفر عن تحقيق نمو برصيد قروض الشركات الكبرى والبنوك بزيادة قدرها 11,5 مليار جنيه لتصل إلى ما يقرب من 92,9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ81,4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بمعدل نمو بلغ 14%.

ويعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة فى مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ رصيد محفظة التمويل لتلك الشريحة 25,7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول لعام 2024 مقارنة بـ24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 1,7 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 7% وذلك من خلال مراكز ووحدات أعمال متخصصة لخدمة عملاء تلك الشريحة التى وصل عددها إلى 53 مركز ووحدة أعمال تغطى كل أنحاء الجمهورية، فضلاً عن استمرار البنك فى تقديم خدمات استشارية وغير مالية عن طريق متخصصين موجودين فى عدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزى المصرى تحقيقاً لأهداف الشمول المالى ودعم الاقتصاد الوطنى.

وحصل بنك القاهرة على جائزة «أفضل بنك مقدم لحلول الإقراض الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة» لعام 2024 الذى نظمته مؤسسة The Digital Banker العالمية.

وسجل رصيد محفظة التجزئة المصرفية بنهاية الربع الأول من عام 2024 ارتفاعاً لتصل إلى 67,4 مليار جنيه مقارنة بـ63,9 مليار جنيه بنهاية عام 2023 بزيادة قدرها 3,5 مليار جنيه وبمعدل نمو 5%.

متناهية الصغر

وقال رئيس بنك القاهرة استناداً لخبرة البنك الممتدة على مدار أكثر من 20 عاماً فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، بلغ رصيد المحفظة بنهاية الربع الأول 2024 نحو 11,1 مليار جنيه مقارنة ب 10,5 مليار جنيه بنهاية عام 2023 بزيادة قدرها 0,6 مليار جنيه وبمعدل نمو 6%.

موضحاً أن البنك فى مجال التأمين البنكى وقع مع شركة متلايف لتأمينات الحياة اتفاقية تعاون لتسويق وتقديم خدماتها وبرامجها التأمينية عبر 180 فرعاً من فروع البنك المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك على مدار 5 أعوام كمرحلة أولى تليها إضافة فروع أخرى جديدة، وتمثل توقيع الاتفاقية خطوة هامة نحو جهود البنك الداعمة للشمول المالى من خلال تقديم برامج تأمينية شاملة ذات مدد متفاوتة وطرق دفع مصممة لتلبية احتياجات عملاء بنك القاهرة وخططهم المالية، مشيراً إلى اعتزام البنك التوسع فى تقديم خدمة التأمين البنكى، فى ظل انتشار ثقافة التأمين بين العملاء.

ونوه بأن البنك يقدم باقة متنوعة من البطاقات لتناسب احتياجات مختلف شرائح العملاء، حيث بلغ رصيد محفظة البطاقات الائتمانية 2 مليار جنيه مصرى فى نهاية الربع الأول من عام 2024 بنسبة نمو 17% مقارنة بنهاية 2023 والبالغ 1,8 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة الزيادة فى عدد بطاقات الخصم والمدفوعة مقدماً والائتمانية بأنواعها نهاية الربع الأول عام 2024 نحو 6% مقارنة بنهاية 2023، ليصل إجمالى عدد البطاقات بجميع أنواعها نحو 3,6 مليون بطاقة.

وتم إطلاق العديد من الحملات التسويقية المختلفة خلال الربع الأول من عام 2024 لجذب مزيد من العملاء الجدد والحفاظ على ولاء العملاء الحاليين مثل حملة التقسيط دون فوائد التى نالت رضا عدد كبير من العملاء، بالإضافة إلى خصومات عديدة وحصرية تصل إلى 35% فى شبكة العلامات التجارية المختارة على مستوى الجمهورية للعملاء حاملى بطاقات بنك القاهرة بأنواعها.

وأوضح طارق فايد أن البنك يعد من البنوك الرائدة فى مجال التحول الرقمى والتطوير فى التعامل مع التكنولوجيا المالية Fintech تماشياً مع توجهات الدولة والبنك المركزى المصرى لدعم مبادرة الشمول المالى، حيث تم إصدار أكثر من 468 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً بالتعاون مع شركة Telda حتى نهاية الربع الأول عام 2024 لتمكن المستخدمين من تحويل الأموال والتحكم فى مصروفاتهم اليومية.

ويسعى البنك دائماً لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء البنك لتوفير الوقت والمجهود المبذول من خلال تقديم خدمة تسلم الحوالات الخارجية على المحفظة بكل سهولة وأمان فورياً من خلال شبكة واسعة من قنوات السحب المختلفة.

منوهاً بأنه فى ضوء دعم البنك لخدمات المحفظة الإلكترونية (قاهرة كاش)، تم تقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية لتشجيع العملاء على الاشتراك بالخدمة وزيادة معدلات الاستخدام فى مختلف المدفوعات وسداد أقساط قروض بنك القاهرة من خلال التطبيق، مما أسهم فى الوصول بإجمالى عدد المعاملات إلى نحو 1,3 مليون معاملة حتى نهاية الربع الأول 2024 بإجمالى تعاملات 2,7 مليار جنيه مصرى، وبلغ عدد محافظ (قاهرة كاش) للتجار نحو 229 ألف محفظة بنهاية الربع الأول 2024.

وأطلق البنك شركة تالى لتقديم حزمة مختلفة من الحلول الرقمية بالإضافة إلى انتشار بنك القاهرة فى خدمات الدفع عند التجار تتمثل فى زيادة عدد ماكينات نقاط البيع «POS» لتصل إلى 11,2 ألف نقطة بيع بإجمالى تعاملات 714 مليون جنيه مصرى على مستوى الجمهورية بنهاية الربع الأول 2024.

وشهدت خدمتا الموبايل البنكى والإنترنت البنكى خلال الربع الأول 2024 طفرة فى عدد العملاء المشتركين وصولاً إلى نحو 771 ألف عميل، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتاحة مثل WhatsApp for business وخدمة Chatbot، كما يعد بنك القاهرة من أوائل البنوك المشاركة فى تطبيق InstaPay الذى أطلقه البنك المركزى المصرى دعماً لأهداف الشمول المالى والتحول الرقمى كأول تطبيق مرخص لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، حيث شهد الربع الأول 2024 زيادة مستمرة فى عدد المعاملات التى تمت عبر التطبيق بنسبة زيادة 44% مقارنة بالربع الأخير لعام 2023.

ويعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى كإحدى أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك، حيث تبلغ شبكة ماكينات الصراف الآلى بالبنك نحو 1670 ماكينة صراف آلى وتغطى جميع محافظات الجمهورية، ما أسهم فى الوصول بإجمالى عدد المعاملات إلى 17 مليون معاملة بنهاية الربع الاول لعام 2024 بقيمة 41 مليار جنيه مصرى، كما قام بنك القاهرة بزيادة عدد الماكينات التى تخدم العملاء من ذوى الهمم بنسبة 10% من إجمالى عدد الماكينات وجارٍ العمل على زيادة تلك النسبة لتصل إلى 20% بنهاية عام 2024.

كما يقدم البنك خدمة الاشتراك المجانى فى استقبال كشوف حساب البطاقات الائتمانية من خلال البريد الإلكترونى E-statement التى توفر السرعة والسهولة لمتابعة حسابهم، وقد ارتفع عدد المشتركين بنسبة زيادة 15% فى الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنهاية عام 2023.

ودعماً للشمول المالى، نجح بنك القاهرة فى استقطاب نحو 80 ألف عميل جديد بنهاية الربع الأول 2024 حيث تمثل نسبة السيدات 45% وتمثل نسبة الشباب من سن 16 إلى 35 سنة نحو57% وبذلك يصل عدد العملاء الأفراد إلى 4 ملايين عميل حتى الربع الأول 2024، ويحرص البنك على المشاركة فى كل الفعاليات التى يطلقها البنك المركزى تحقيقاً للشمول المالى لضمان دمج مختلف شرائح المجتمع فى النظام المالى الرسمى وزيادة الوعى بالمنتجات والخدمات المالية، وكذلك الوجود المستمر فى قرى حياة كريمة لإقامة ندوات تثقيفية ولتفعيل الخدمات والمنتجات المصرفية وإتاحة ماكينات الصراف الآلى وماكينات POS وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب والمقرات الحكومية، كما قام بنك القاهرة باتخاذ عدة إجراءات لخدمة ذوى الهمم وتيسير رحلتهم البنكية، فضلاً عن الحرص المتواصل على طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التى تلائم احتياجات مختلف الشرائح ومنها حسابات «وفر» بأنواعها المختلفة وتم طرحها لتمكين جميع فئات المجتمع من الانضمام إلى القطاع المصرفى بأقل المستندات والمصاريف، كما تم أيضاً القيام بفعاليات الشمول المالى خلال الربع الأول من العام الجارى تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة واليوم العربى للشمول المالى وتقديم خدمات مميزة منها فتح الحساب مجاناً والبطاقات المدفوعة مقدماً.

ويعمل البنك على تطوير شبكة فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك القاهرة الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً، من خلال مجموع فروعه البالغة نحو 249 فرع ووحدة مصرفية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وشهد الربع الأول من عام 2024 حصول بنك القاهرة على العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة من كبرى مؤسسات التصنيف الدولية، حيث حصل البنك على جائزة «أفضل بنك مقدم لحلول الإقراض الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة»، وذلك فى إطار حفل توزيع جوائز الابتكار فى مجال الخدمات المصرفية العالمى لعام 2024 الذى نظمته الشركة العالمية The Digital Banker، فيما أعلنت مجلة Global Economics البريطانية، حصول بنك القاهرة على جائزة «أفضل بنك فى مجال الخزانة والمراسلين فى مصر» Best Treasury and Correspondent Bank in Egypt عن عام 2024. وتتويجاً لجهود بنك القاهرة والحرص المتواصل على مطابقة المعايير الدولية فى مجال الحوكمة المؤسسية، حصل البنك على شهادة الأيزو فى إدارة الحوكمة المؤسسية ISO 37000، كما حصد البنك جائزة «أفضل مقدم لخدمات تمويل التجارة فى السوق المصرفى لعام 2024» Best Trade finance provider عن أعمال عام 2023 وهى الجائزة المرموقة التى تمنحها Global Finance الرائدة وفقاً لمعايير انتقائية عالية التميز يتم من خلالها تحليل نتائج البنوك وتقارير أعمالهم بالإضافة إلى شهادات كبار العملاء والخبراء على حد سواء وصولاً لتسمية البنك الأفضل فى هذا المجال.

وتواصلت جهود البنك خلال الربع الأول من عام 2024 فى مجال التنمية المجتمعية من خلال مساندة العديد من القطاعات الحيوية ومن أبرزها القطاع الطبى من خلال التبرع للعديد من المستشفيات ومنها مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدى، ومؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية لإجراء عمليات العيون للمرضى، وفى مجال التدريب والتأهيل وخلق فرص العمل استمر البنك فى مشروع القرض الحسن من خلال تمويل 2000 مشروع مستدام للمستحقين فى صورة قروض حسنة دوارة، واستكمل البنك مشروع احياء الحرف النوبية بمحافظة أسوان بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، كما أطلق البنك قافلة الخير من بنك القاهرة فى عامها الثانى عشر على التوالى لتقدم مساعداتها الغذائية لـ55 ألف مستفيد استكمالاً لسلسلة المبادرات المجتمعية والتى اعتاد أن يطلقها بنك القاهرة كل عام خلال شهر رمضان المبارك، كما شارك البنك خلال شهر رمضان فى رعاية مبادرة «المنفذ 2024- كل يوم حكاية»، التى تستهدف إعداد 50 ألف كرتونة مواد غذائية، يتم توزيعها على المناطق والأسر الأكثر احتياجاً فى نحو 20 محافظة، فضلاً عن تجديد 50 مطبخاً بمحافظة الفيوم على أن يتضمن ذلك تجهيزه بكل المستلزمات وذلك بالتعاون مع مؤسسة بداية، وفى مجال الحفاظ على البيئة يستكمل البنك الشراكة بالمرحلة الثانية من مبادرة «شرم الشيخ دون أكياس بلاستيك» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP.