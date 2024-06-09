11,500 جنيه تنقذ سمع «حنين»

حنين خالد جمال طالبة فى الصف السادس الابتدائى تعانى ضعف سمع شديداً منذ الصغر عندما كان عمرها ثلاثة أشهر، لاحظت الأم أن الطفلة لا تسمع كلامها وتم عرضها على الأطباء المختصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تركيب سماعات طبية لها على نفقة التأمين الصحى، ولكن مع مرور الوقت لم تعد قادرة على السمع بها وتم إجراء عملية زراعة قوقعة لها وتحتاج إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها أحد عشر ألفاً وخمسمائة جنيه والأسرة الفقيرة تعجز عن توفير ثمنها بسبب الظروف المعيشية الصعبة، فالأب موظف بسيط ولديه طفلان فى التعليم.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع وتخفيف معاناة «حنين».