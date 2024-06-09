8 آلاف جنيه تعيد سمع «زياد»

زياد أحمد زكى، طالب فى الصف الخامس الابتدائى، يعانى ضعف سمع شديداً منذ ولادته وتم عرضه على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأكدوا ضرورة إجراء جراحة زرع قوقعة للسمع بالأذن، واجريت له على نفقة التأمين الصحى، ولكن مع مرور الوقت تتعرض للأعطال وتحتاج لصيانة، والطفل لم يعد قادراً على السمع، ويحتاج لقطع غيار مثل الأسلاك والبطاريات والميكرفون، ولها أعطال متكررة، ويرفض التأمين الصحى الصيانة لها، والآن يحتاج إلى قطع غيار تتكلف ثمانية آلاف ومائة جنيه، ويعيش الطفل معاناة كبيرة يومياً نتيجة فقد القدرة على السمع، كما يحتاج الطفل إلى جلسات تخاطب مستمرة تتجاوز 600 جنيه شهرياً.

جاءت أم الطفلة إلى عيادة «الوفد» تشكو قلة حيلتها وعجزها عن إنقاذ صغيرها من براثن المرض، ولديها طفلان غيره لديهما نفس المرض، وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تساعد على شراء قطع الغيار وتخفيف معاناة الطفل زياد.