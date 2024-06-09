الدردشات المجتمعية الجديدة في Messenger غير مرتبطة بمجموعات فيسبوك

سيتيح لك Meta الآن إنشاء محادثات مجتمعية ضخمة على Messenger مع أشخاص لا تتصل بهم بأي شكل من الأشكال. وبالعودة إلى عام 2022، أطلقت الشركة محادثات مجتمعية لمجموعات فيسبوك، مما يمنح الأشخاص المنتمين إلى نفس المجموعات طريقة سهلة للتحدث في الوقت الفعلي. على الرغم من أن ميزة المجتمع هذه مرتبطة بمجموعات على الشبكة الاجتماعية، إلا أن هذه الميزة ليست كذلك، فهي ستسمح باستخدام Messenger مثل Discord للتواصل مع ما يصل إلى 5000 شخص عشوائي باستخدام التطبيق.

لم تنشر الشركة أي إعلان، لكنها أكدت طرح الميزة الجديدة في TechCrunch. سيتم عرض جميع الدردشات المجتمعية في مكان واحد داخل تطبيق Messenger، مع وجود مساحة "الصفحة الرئيسية" لكل منها حيث يمكن للمسؤولين نشر التحديثات والإعلانات. وفقًا لصفحة مساعدة Meta الخاصة بهذه الميزة، فهي "غير متاحة للجميع أو على جميع الأنظمة الأساسية في الوقت الحالي". ستعرف ما إذا كنت جزءًا من هذا الطرح إذا رأيت خيار إنشاء مجتمع جديد في القائمة اليسرى لتطبيق Messenger على الهاتف المحمول.

إذا قمت بإنشاء مجتمع، فستحصل على القدرة على إزالة شخص ما من الدردشة والإبلاغ عن المحتوى أو إزالته وحذف الدردشة تمامًا. ومع ذلك، يمكن لجميع الأعضاء إصدار دعوات قابلة للمشاركة، بحيث تتمتع المجتمعات بإمكانية النمو بشكل كبير خارج دائرة المشاركين الأولية. ومع ذلك، فإن حقيقة أن هذا النوع من محادثات Facebook مخصص للمحادثات العامة، يعني أيضًا أنه يجب عليك أن تكون أكثر حذرًا بشأن ما تشاركه. لن يتمكن الأعضاء الحاليون فقط من رؤية ما قلته، ولكن أيضًا الأعضاء المستقبليين الذين يدعوهم أشخاص آخرون.

وكما لاحظ موقع TechCrunch، يمكنك استخدام الخيار الجديد لإجراء محادثات للمدارس والمنظمات والأحياء والمجموعات الأخرى التي تضم عددًا كبيرًا من الأعضاء المحتملين. ويمكن أن يكون أيضًا خيارًا أكثر ملاءمة وأفضل من ميزة الدردشات المجتمعية المشابهة لـ WhatsApp، نظرًا لأن التطبيق يحتاج إلى الاتصال برقم هاتف.