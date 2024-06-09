Possessor.. لعبة جميلة ومخيفة من Heart Machine

آلة القلب تعمل لوقت إضافي يستعد الاستوديو لإصدار Hyper Light Breaker، وهي لعبة مغامرات كبيرة عبر الإنترنت، وقد كشف للتو عن عنوان آخر قيد التطوير ومن المقرر إصداره قريبًا: المالك (المالكون). ومن المقرر أن تصل إلى أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم في عام 2025.

المالك (المالكون) عبارة عن لعبة جانبية مضطربة تدور أحداثها في مدينة خيال علمي يسيطر عليها الرعب متعدد الأبعاد. في المقطع الترويجي الخاص به، يبدو جميلًا للغاية – شيطاني، درامي، ومفرط اللون.

تدور أحداث الفيلم في مدينة معزولة تم غزوها من قبل قوى من عالم آخر، وتتميز بخلفيات ثلاثية الأبعاد وشخصيات مرسومة يدويًا ومغطاة بتوهج VHS المؤلم. يتضمن القتال الكثير من الاشتباكات مع الأشياء التي تم العثور عليها، والانزلاق في ممرات طويلة والتأرجح من خطاف التصارع، مع فتح المزيد من الأسلحة وترقيتها مع تقدم التجربة.

يقوم المالك (الممتلكون) ببطولة المضيفة لوكا ونظيرتها الإشكالية ريهم. من أجل البقاء، يحتاجون إلى تعلم كيفية التعايش، وهم معًا في مهمة لاكتشاف مصدر الكارثة التي دمرت هذه المدينة. هناك قصة مفتوحة مع مسارات متعددة للسفر، وقائمة من الشخصيات التي يجب مقابلتها، وكل قصة جديدة من الدمار تضيء اللغز الأكبر.

يمكن أن يكون كل مشهد في المقطع الترويجي لإعلان المالك بمثابة شاشة توقف ويبدو القتال سلسًا للغاية. تم تطويره بواسطة Heart Machine ونشره Devolver Digital.